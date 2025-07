Pokopati mrtve ali pokopati resnico? Evropski parlament sprejel resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve komunizma

Piše: C. R.

Evropski parlament je danes sprejel Resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji.

»Danes občutim zadoščenje. Glasovali smo o resnici in dostojanstvu. Ne samo za žrtve komunizma v Sloveniji, ampak tudi širše. Nobena družina, noben narod ne bi smel čakati desetletja, da pokoplje svoje ljubljene. Komunistični totalitarizem in njegovi zločini povsod po Evropi še niso doživeli polne politične in pravne obsodbe, kar nas pušča ranljive. Zanikanje preteklosti pa omogoča povratek grozot,« je povedala Romana Tomc, pobudnica peticije in resolucije.

Resolucija poziva slovensko vlado pod vodstvom Roberta Goloba, naj spoštuje spomin na desetine tisoče ljudi, ki so jih med in po drugi svetovni vojni ubili komunisti. Žrtve vseh totalitarnih režimov, vključno s komunističnim, morajo biti dostojno pokopane. To je sporočilo politične skupine Evropske ljudske stranke po današnjem glasovanju na Plenarnem zasedanju v Strasbourgu.

»Evropo smo zgradili na obljubi nikoli več. Nikoli več skritih množičnih grobišč. Nikoli več žrtev, izbrisanih iz spomina. Nikoli več totalitarnih zločinov. Žal mi je, da naši kolegi iz političnih skupin socialistov, liberalcev in zelenih niso pokazali solidarnosti z vsemi, ki si prizadevamo za zgodovinsko pravičnost in spoštovanje žrtev. Polni so besed o človekovih pravicah, a politizirajo dostojen pokop žrtev komunizma in zagovarjajo dvojne standarde za tiste, ki so zagrešili zločine. Namesto pokopati mrtve, je njihov cilj pokopati resnico,« je manevre evropske levice, ki je bila pripravljena storiti vse, da do glasovanja o resoluciji ne bi prišlo, komentirala Romana Tomc.

»Resolucija poziva slovensko vlado, naj ponovno uvede Dan spomina na žrtve komunizma, naj nadaljuje z raziskovanjem več kot 750 znanih mest množičnih grobišč, zagotovi žrtvam dostojen pokop in odpre arhive jugoslovanskih tajnih služb, da bodo zločini proti človečnosti v celoti dokumentirani. Čas je, da slovenska vlada pokaže, koliko človečnosti v resnici še premore,« je zaključila Romana Tomc.

Resolucija v prilogi: