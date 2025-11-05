Počasna smrt ruske nafte; zakaj ukrajinska kampanja proti moskovskemu energetskemu sektorju deluje

Piše: Tatiana Mitrova, Sergey Vakulenko

Ob upoštevanju številnih učinkov vojne v Ukrajini na rusko gospodarstvo je le malokdo slutil, da bo pomanjkanje goriva eden od njih. Navsezadnje je Rusija država, bogata z nafto, katere energetska infrastruktura je daleč od frontnih črt; večino vojne je bila na udaru Ukrajina, ne Rusija.

Vendar pa je od avgusta, ko je Ukrajina začela usklajeno kampanjo napadov na rafinerije nafte globoko v Rusiji, pomanjkanje goriva začelo skrbeti Ruse. Do konca oktobra so ukrajinski brezpilotni letalniki vsaj enkrat zadeli več kot polovico od 38 glavnih ruskih rafinerij. Posledično je Rusija s predelave približno 5,4 milijona sodčkov nafte na dan v juliju prešla na predelavo približno 5 milijonov sodčkov na dan v septembru. Izpadi proizvodnje so se razširili po več regijah, nekatere ruske bencinske črpalke pa so začele racionirati gorivo. Do konca oktobra so dodatni napadi, vključno z rafinerijami v Rjazanu in Saratovu, še dodatno poudarili doseg ukrajinske kampanje.

S takimi rezultati bi lahko sklepali, da je Ukrajina na robu uničenja ruske naftne industrije. Vendar to ne drži. Kljub resni škodi, ki jo povzročajo, napadi verjetno ne bodo v bližnji prihodnosti spremenili odločnosti Moskve. Zaenkrat je ruski rafinerijski sektor še vedno dovolj odporen, tako zaradi znatnih presežnih zmogljivosti kot tretjega največjega rafinerijskega sistema na svetu in tudi zaradi sposobnosti hitrega popravila poškodovanih enot. Ruska vlada ima tudi vrsto orodij, ki jih lahko uporabi za ohranjanje relativnega ravnovesja. Poleg tega za Ukrajino obstaja tudi tveganje, da bo kampanja prisilila Moskvo, da okrepi lastne napade na ukrajinsko infrastrukturo in energetske sisteme, ko država vstopa v četrto zimo vojne.

Vendar bi lahko napadi na rafinerije – če jih bo mogoče nadaljevati s sedanjim tempom – imeli daljnosežne dolgoročne posledice. Ker se ruska odpornost neusmiljeno preizkuša, se postopoma obrablja. Čeprav je enote, ki se uporabljajo za destilacijo surove nafte, mogoče po vsakem napadu relativno enostavno popraviti, se po ponavljajočih se ciklih segrevanja in ohlajanja, ki jih povzročajo napadi, erodirajo. In ker se ruska naftna industrija vse bolj zanaša na vladne intervencije za krizno upravljanje, bo energetski sektor postal državno upravljan in manj učinkovit. Pravzaprav je resnična škoda, ki jo je povzročila ukrajinska kampanja, kumulativna in institucionalna, ne fizična. Čeprav si Rusija prizadeva ohraniti kratkoročno stabilnost, pospešuje dolgoročni upad.

Bogata z nafto, revna z gorivom

Del izziva ocenjevanja učinkov ukrajinskih napadov izhaja iz same velikosti in kompleksnosti ruskega naftnega sektorja. Rusija ima trenutno približno 6,5 milijona sodčkov rafinerijskih zmogljivosti na dan, razporejenih v približno 40 rafinerijah, največje skupine pa so v regiji Volga, na Uralu in v okolici Moskve. Rusija v povprečju izvozi tudi dva milijona sodčkov naftnih derivatov na dan. V običajnih okoliščinah ima sistem vgrajeno precej veliko rezervo, čeprav so lahko zaloge goriva občasno omejene v obdobjih največjega sezonskega povpraševanja.

Trenutno pomanjkanje goriva, ki je najbolj opazno od začetka vojne v polnem obsegu leta 2022, ni posledica le ukrajinskih napadov na rafinerije. Ruski trg goriva se vsako poletje obremenjuje zaradi kombinacije visokega povpraševanja po kmetijskih izdelkih, visoke stopnje vožnje in zaprtja rafinerij zaradi letnega vzdrževanja. To poletje se je povpraševanje še povečalo, ker je več Rusov potovalo z avtomobili, da bi se izognili odpovedim letov in zamudam vlakov, ki so jih povzročili ukrajinski napadi brezpilotnih letal na prometno infrastrukturo.

Drug dejavnik je, da ruska vlada vse bolj posega v državni trg goriva v imenu cenovne stabilnosti in nadzora inflacije. Njen glavni mehanizem, znan kot »blažilec cen«, je subvencija, ki rafinerijam izplačuje nadomestila, ko domače cene goriva padejo pod izvozno pariteto. Ker pa je vlada v stiski s sredstvi, je breme subvencij vse bolj prelagala na proizvajalce in trgovce na drobno, pri čemer je uporabljala grožnje za oskrbo trga, kot se pogosto dogaja pod strogim nadzorom cen. Poskus ohranjanja stabilnih cen goriva je odstranil pomembne cenovne signale tako za potrošnike kot za proizvajalce ter porušil ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem. V času nizke dobičkonosnosti največja naftna podjetja oskrbujejo svoje bencinske črpalke z gorivom, vse manj pa prodajo neodvisnim trgovcem na drobno. Neodvisne bencinske črpalke in majhne maloprodajne mreže predstavljajo skoraj 70 odstotkov ruskega maloprodajnega trga goriv, ​​vendar preskrbijo manj kot četrtino ponudbe goriva. Kljub temu igrajo pomembno vlogo, saj gorivo dobavljajo voznikom v manj premožnih in redko poseljenih območjih. Ko velike naftne družbe zmanjšajo dobavo neodvisnim prodajalcem, ljudje na podeželju nesorazmerno trpijo.

Vznemirjajoča grožnja

Kljub temu je bil najpomembnejši vzrok za pomanjkanje dramatičen premik v ukrajinskih zmogljivostih napadov z brezpilotnimi letalniki na dolge razdalje. V letih 2023 in 2024 je Ukrajina le redko poskušala ciljati na energetsko infrastrukturo globoko v Rusiji, in ko je to storila, ni večkrat ciljala na isto rafinerijo. V tem obdobju je bilo redno napadenih le nekaj rafinerij v radiju 400 kilometrov ozemlja pod nadzorom Ukrajine. Zdaj lahko ukrajinski napadi dosežejo celo Tjumen v Sibiriji – 2200 kilometrov stran – in Ukrajina redno cilja na številne rafinerije po zahodni Rusiji.

Vzemimo za primer rafinerijo v Volgogradu, veliko tovarno z zmogljivostjo 300.000 sodčkov na dan. V dveh mesecih je bila napadena kar petkrat, zadnji napad pa se je zgodil le nekaj dni po tem, ko so jo ruska popravila ponovno vzpostavila. Čeprav ti ponavljajoči se napadi ne morejo uničiti rafinerije, jo lahko nenehno hromijo, kar obremenjuje dobavne verige rezervnih delov, ki so že tako omejene zaradi sankcij. Še posebej od avgusta naprej so ukrajinski napadi brezpilotnih letal postali uspešnejši, deloma po zaslugi ameriških obveščevalnih podatkov. Ukrajina ima zdaj tako zmogljivost kot samozavest, da redno pošilja obsežne roje brezpilotnih letal na več ciljev po vsej Rusiji – in uspešno premaga rusko zračno obrambo.

Učinke napadov je okrepil tudi način organizacije ruskega rafinerijskega sistema. Načrtovanje iz sovjetske dobe je ustvarilo regionalne duopolne rafinerije. Ena ali dve rafineriji sta odgovorni za oskrbo velikega območja (običajno sestavljenega iz več območij in milijonov ljudi); ko ena ne deluje, se pomanjkanje hitro razširi na sosednja območja. To pomeni, da lahko uspešen ukrajinski napad povzroči pomanjkanje na velikem ozemlju, ki ga bo morala Rusija nato oskrbovati po železnici iz več sto kilometrov oddaljenosti. In če so sosednje rafinerije hkrati prizadete, se te težave kopičijo.

Smrt zaradi tisoč rezov

Vendar pa se bo pravi vpliv ukrajinskih napadov verjetno pojavil dolgoročno. Kot pri drugih vidikih vojne je mogoče bitko za energetsko infrastrukturo dobiti le s skrbno izračunano izčrpavajočo vojno. Noben posamezen napad ne bo uničil sistema, vendar pa vztrajna, hitra kampanja povečuje verjetnost kaskadnih okvar, daljših popravil in kopičenja izgub zmogljivosti. Če Moskva ne bo dosegla preboja v obrambi pred droni, česar nobena stran ni dosegla od začetka vojne v polnem obsegu, bodo ukrajinski napadi še naprej povzročali škodo.

V tem smislu bo skupni izid odvisen od vrste spreminjajočih se spremenljivk. Te vključujejo, kako hitro lahko Rusija popravi rafinerije; kolikokrat je mogoče enoto popraviti, preden jo je treba zamenjati; število dronov, potrebnih za premagovanje zračne obrambe; in koliko dronov lahko Ukrajina uporabi in za kako dolgo. Vojskovanje z droni je igra številk. V kateri koli operaciji bo večina napadalnih dronov sestreljenih. Njihov namen je preobremeniti sistem zračne obrambe; da bi bil en sam napad učinkovit, je treba izstreliti na desetine, če ne na stotine dronov, od katerih vsak nosi vsaj 50 kilogramov koristnega tovora. Najučinkovitejši napadi vključujejo napade na več rafinerijskih enot v istem obratu, iste obrate pa je treba večkrat napasti, ko se škoda zaradi prejšnjih napadov odpravlja. Za uspešno kampanjo proti rafinerijam je potrebnih na tisoče brezpilotnih letalnikov na teden, v razponu več mesecev.

To je igra, v kateri ima napadalec prednost. Tako kot je bila Ukrajina prisiljena pri zaščiti svojih mest in infrastrukture pred ruskim bombardiranjem, tudi Rusija ne more zagotoviti zadostne zaščite za vse cilje rafinerij in mora izbrati, katere bo zaščitila. Premikanje zračnega kritja z lokacije na lokacijo na velike razdalje traja nekaj časa. Medtem lahko napadalec po želji menja cilje.

Čeprav se je izkazalo, da njena obramba ne more ovirati napadov, je Rusija začela izvajati druge prilagoditve. Rafinerije na primer dodajajo improvizirane nadzemne mreže in ščite. Takšni ukrepi se morda zdijo osnovni, vendar so lahko že majhna odstopanja v poti brezpilotnega letala razlika med luknjo in katastrofalnim požarom.

Veliki energetski dvoboj

Paradoksalno je, da se ukrajinska kampanja proti ruskim naftnim objektom uči iz ruske kampanje proti ukrajinski infrastrukturi. Rusija je že od zgodnjih faz vojne ciljala na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, da bi ovirala ukrajinsko gospodarstvo in zatrla moralo. V letih 2023 in 2024 je Ukrajina komaj sledila popravljanju škode, ki jo je povzročila Rusija. Zdaj, ko so ruske ofenzivne zmogljivosti le še rasle, je to postala tekma, v kateri ni mogoče zmagati.

Marca je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poskušal prepričati Rusijo, naj se strinja z moratorijem na zračne napade na energetsko infrastrukturo – brez uspeha. V tem smislu je kijevska kampanja proti rafinerijama deloma oblika odvračanja, deloma oblika povračilnih ukrepov. Prizadeva si, da bi Rusiji naložila enake stroške, kot jih Rusija že dolgo nalaga Ukrajini. Teoretično bi to lahko prisililo k neformalnemu vzajemnemu moratoriju na energetske napade, saj so ti za obe strani visoki. Toda doslej je bil rezultat le eskalacija.

Za Ukrajino je napad na rafinerije tudi še posebej učinkovit način za napad na Rusijo. Napadi na cevovode, skladišča goriva in železnice so imeli bolj prehodne učinke: običajno jih je mogoče ponovno zagnati v nekaj dneh. Vendar pa rafinerije s svojo veliko in kompleksno opremo ostajajo bolj ranljive in simbolno močne tarče.

V zadnjih tednih je Ukrajina svojo kampanjo okrepila z bolj večplastnimi prizadevanji za oviranje izvoza ruske nafte. Ukrajina zdaj redno napada črpališča na cevovodih, ki vodijo do izvoznih prodajnih mest. Razširila je tudi obseg svojih napadov na tretje osebe, vključene v rusko trgovino z energijo. Drugega novembra so na primer ukrajinski droni napadli rusko črnomorsko pristanišče Tuapse in poškodovali turški tanker.

Prišlo je tudi do več sabotažnih incidentov proti neruskim ladjam, ki so prevažale rusko surovo nafto, verjetno zaradi min, čeprav Kijev zanje ni prevzel odgovornosti. Ukrajina je z droni iz zraka in vode celo napadla črpališča, terminal in Novorossijske urade Kaspijskega cevovodnega konzorcija, ki pomaga pri izvozu nafte, proizvedene v Kazahstanu, skozi Črno morje. Takšne operacije imajo dvojni namen. Vojaško gledano si prizadevajo za povečanje stroškov in negotovosti ruski izvozni logistiki. Strateško gledano so namenjeni odvračanju tretjih oseb – lastnikov ladij, zavarovalnic in trgovcev – od poslovanja z Rusijo.

Vendar pa si je Rusija našla tudi dodatne tarče. Do leta 2025 je Ukrajina tranzitirala ruski plin evropskim kupcem, Rusija pa se je kot neformalni del dogovora vzdržala napadov na ukrajinsko proizvodnjo plina in plinovode. Zdaj je ta dogovor prekinjen in oktobra je Rusija sprožila vrsto obsežnih napadov z brezpilotnimi letali in raketami, ki so v ključnem obdobju pred zimo onemogočili 60 odstotkov domače proizvodnje plina v Ukrajini.

Stabilnost za vsako ceno

Do konca septembra letos so ukrajinski napadi zmanjšali rusko proizvodnjo rafinerij za približno 10 odstotkov. Kljub intenzivnosti kampanje pa je Rusiji doslej uspelo omejiti posledice na ravni lokalnega in začasnega. Pomanjkanje goriva in skoki maloprodajnih cen so bili večinoma omejeni na določene regije – predvsem na jug Rusije, daljni vzhod države in Krim. Kremelj se je odzval z uvedbo začasnih prepovedi izvoza bencina in delnih omejitev dizelskega goriva. Prav tako je preusmeril dobave in izkoristil rezerve.

Ti ukrepi imajo svojo ceno. Vsaka nova plast vladnega posredovanja ali nadzora krepi državni nadzor nad sektorjem. Fiksne marže, sistemi kvot in izredni odloki že zdaj opredeljujejo delovno okolje za naftno industrijo. Kremelj se je na primer na septembrsko pomanjkanje goriva odzval z izdajo več ad hoc izvršnih odlokov in odredb ministrstva za energijo, ki so dale prednost dobavam bencina in dizla za kmetijstvo, javni prevoz in obrambne potrebe; omejile veleprodajne in maloprodajne cene goriva v več regijah; ter začasno ustavile izvoz bencina in nekaterih mešanic dizelskega goriva, da bi stabilizirale domači trg. Bolj ko vlada posreduje, manj spodbud imajo podjetja za povečanje dobav na domačem trgu. Čeprav lahko preprečijo takojšen kaos, te poteze spodkopavajo dolgoročno prilagodljivost naftnega sektorja.

Eden najbolj nelogičnih učinkov izpadov ruskih rafinerij je njihov vpliv na izvoz. Ko Rusija izgubi svoje rafinerijske zmogljivosti, mora zmanjšati izvoz naftnih derivatov. Vendar pa lahko velik del izgubljenih prihodkov povrne preprosto z izvozom surove nafte, ki bi bila sicer rafinirana v Rusiji. Za vlado to ni pomembno, saj pobira davke na nafto na ustju vrtin. Za podjetja pa lahko izgube zaradi prodaje poceni surove nafte namesto rafiniranih naftnih derivatov dosežejo 10 dolarjev na sod ali več. Poleg tega so Združene države Amerike 23. oktobra napovedale nove sankcije proti ključnim naftnim podjetjem, vključno z Lukoilom in Rosneftom; ti ukrepi bodo verjetno začasno obremenili ruski izvoz surove nafte, kar bo še povečalo obremenitev naftnega sektorja države.

Moskva se sooča z dilemo. Po eni strani visoke cene bencina hladijo povpraševanje in uravnotežujejo trg. Po drugi strani pa se je vlada zavezala, da bo ohranjala stabilne cene goriva in po potrebi posredovala. Takšni posegi so dragi in umetno ohranjajo visoko povpraševanje, vendar če jih ne izvedemo, tvegamo nižjo stopnjo odobravanja in spodkopavanje zaupanja javnosti v stabilnost Rusije.

Zaenkrat ima Rusija dovolj zmogljivosti za nadomestila škode in popravila, da ohranja sistem. Vendar kopičenje škode in učinki premočnega državnega upravljanja zmanjšujejo učinkovitost in odpornost. Tudi če Ukrajina ne more uničiti naftne industrije, lahko Moskvo prisili k dragim kompromisom. Rusija se mora odločiti, ali bo branila svoje rafinerije ali svoje oboroževalne tovarne; ali bo dala prednost izvozu ali domači oskrbi; ali bo preusmerila sredstva za čim hitrejše popravilo rafinerij ali pa te vire uporabila drugje. Vsaka dilema zožuje možnosti politike.

Do sedaj je bil odziv Moskve na krč v oskrbi izjemno dosleden: omejevanje, nadzor in kompenzacija. Kremelj je odločen preprečiti vidno pomanjkanje, ki bi lahko spodkopalo zaupanje javnosti, vendar orodja, na katera se zanaša – prepovedi izvoza, fiksne marže, subvencije – sektor ustavijo v stagnaciji. Ruske rafinerije morajo zdaj delovati z malo tržne avtonomije; Mnogi odlagajo naložbene odločitve »do konca vojne«. Rafinerije še vedno obratujejo, vendar z odloženim vzdrževanjem, hitrimi nujnimi popravili in naraščajočim številom zaostankov pri reševanju varnostnih in učinkovitih vprašanj. Posledica ni propad, temveč tiha degradacija.

Hromljenje petrodržave

Tri spremenljivke bodo vplivale na dolgoročno usodo ruske naftne industrije. Prva je tempo napadov Ukrajine – ali lahko Kijev ohrani ali poveča število, nosilnost in pogostost napadov z droni. Enako pomembna je ruska zmogljivost popravil oziroma kako hitro je mogoče obnoviti poškodovane enote in ali bo pomanjkanje rezervnih delov postalo obvezno. Tretja spremenljivka so cene nafte in politika OPEC+: padec cen bi na primer preizkusil rusko sposobnost hkratnega vzdrževanja subvencij in vojaške porabe.

Če bodo njene rafinerijske zmogljivosti še bolj omejene, se lahko Rusija zateče tudi k nižjim standardom kakovosti goriva in poveča ponudbo bencina, pridobljenega iz nafte, in dizelskega goriva z visoko vsebnostjo žvepla. Takšne poteze bi lahko pomagale ublažiti pomanjkanje na račun kakovosti zraka in življenjske dobe motorjev. Vlada računa tudi na pomoč Belorusije, ki bi lahko zagotovila do 30 odstotkov ruskih potreb po bencinu. Vendar pa lahko te rešitve le ublažijo, ne pa odpravijo dolgoročnih učinkov bližajoče se naftne krize.

Kijev ne more čez noč uničiti ruske naftne industrije. Toda s tem, ko Moskvo silijo v nenehno gašenje požarov – pa naj bo to gašenje dejanskih požarov v rafinerijah ali preprečevanje gospodarskega požara drugega reda – ti napadi zagotavljajo, da bo morala Rusija plačati vedno višjo ceno za ohranjanje stabilnosti. Zaenkrat bodo rafinerije še naprej delovale, črpalke bodo še naprej delovale in izvoz se bo nadaljeval – vendar z naraščajočimi stroški, krčenjem marž in manjšo sposobnostjo okrevanja po napadu.

Kar je ukrajinska kampanja razkrila o Rusiji, je v resnici globlja ranljivost: energetska velesila, katere moč leži v infrastrukturi, zgrajeni pred desetletji, vzdrževani z improvizacijo in ohranjeni z ukazovanjem in ne z inovacijami. Na koncu se bodo ruske rafinerije najverjetneje obrabile pod težo ponavljajočih se pretresov in institucionalne skleroze – tiha, a zgovorna metafora za samo rusko vojno gospodarstvo.

Vir: The Slow Death of Russian Oil | Foreign Affairs