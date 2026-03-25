Po antisemitskem napadu v Londonu prijeli dva osumljenca iz islamističnih krogov

Piše: C. R.

V povezavi s ponedeljkovim požigom štirih reševalnih vozil judovske neprofitne organizacije na severu Londona je policija prijela dva osumljenca. Londonska policija je ob tem danes še sporočila, da sta osumljena namernega požiga z namenom ogrožanja življenj, poroča britanski BBC.

Osumljenca, stara 47 in 45 let, so prijeli v britanski prestolnici. Vodja protiteroristične policije v Londonu Helen Flanagan je aretaciji označila za pomemben preboj, a poudarila, da se zavedajo, da so na posnetkih nadzornih kamer videli, da so v napadu sodelovali najmanj trije ljudje. Zagotovila je, da preiskavo nadaljujejo in da bodo prijeli vse vpletene.

Iz Metropolitanske policije so pred tem sporočili, da preiskujejo malo znano islamistično skupino z morebitnimi povezavami z Iranom, ki je prevzela odgovornost za napad.

Gre za Islamsko gibanje ljudi desne roke (Harakat Ašab al-Jamin al-Islamija), ki je prevzela odgovornost že za vrsto podobnih incidentov s podtaknjenimi požari po Evropi.

Metropolitanska policija je tudi pojasnila, da preiskavo ponedeljkovega požiga vodi protiteroristična policija, čeprav ga niso opredelili kot teroristično dejanje, temveč kot požig in antisemitski zločin iz sovraštva.

V napadu na štiri reševalna vozila judovske organizacije Hatzola v londonskem predmestju Golders Green je v ponedeljek sredi noči izbruhnil požar, v katerem so bila tri vozila uničena, eno pa poškodovano. Pred tem so na vozilih eksplodirale plinske jeklenke, ob eksploziji pa so popokala okenska stekla na bližnjem poslopju. Žrtev incident ni zahteval, je pa policija preventivno začasno evakuirala nekaj okoliških stavb. Sedaj so okrepili policijske patrulje na območju.

Reševalna vozila so bila last neprofitne judovske organizacije Hatzola, ki prebivalcem severnega Londona ne glede na njihovo vero zagotavlja brezplačne nujne prevoze in prevoze v bolnišnico. Vlada je v torek organizaciji zagotovila štiri nadomestna reševalna vozila.