Petletnik, ki so ga mediji izrabljali za simbol lakote v Gazi, pravzaprav suh zaradi genetske bolezni

Piše: C. R.

Petletni Osama iz Khan Younisa v Gazi je bil junija hospitaliziran v Veroni v izjemno kritičnem stanju, tehtal je le 9,2 kilograma in bil hudo izčrpan. Fotografije dečka so bile sprva uporabljene kot simbol lakote zaradi vojne razmer v Gazi, med drugim so jih delili tudi pri UNICEF-u. Vendar je izraelski premier Benjamin Netanjahu trdil, da Osamove težave izvirajo iz prirojene bolezni, ter obtožbe o lakoti označil za »lažne novice«.

Ekipa oddelka za pediatrično hemato-onkologijo Univerzitetne bolnišnice v Veroni, pod vodstvom dr. Simona Cesarja, je po preiskavah ugotovila, da je otrokovo stanje povezano z redko obliko prirojene imunske pomanjkljivosti, imenovano Leaky SCID. Na to je kazalo dejstvo, da mati in brat, ki živijo v enakih razmerah, nimajo podobnih težav.

V dveh mesecih bolnišnične obravnave je bil Osama deležen posebne prehranske podpore in terapij. Ob odpustu 18. avgusta je tehtal skoraj 14 kilogramov. Trenutno zdravljenje nadaljuje doma, kjer prejema antibiotike, protiglivična in protivirusna zdravila, hkrati pa se tedensko izvaja laboratorijsko spremljanje njegovega imunskega sistema in prehranskega stanja.

Genetske analize so pokazale izrazito prizadetost T-limfocitov, ki so ključni pri obrambi pred virusi in paraziti. Posledično se pri dečku pojavljajo simptomi, kot so kronična driska, moteno vsrkavanje hranil, trdovratni kašelj in zastoj v rasti. Čeprav gre za blažjo obliko bolezni (najhujša je smrtonosna), bo Osama potreboval intenzivno dolgoročno zdravljenje. V prihodnje se bo morda odločalo tudi o presaditvi krvotvornih matičnih celic.

Med preiskavami so zdravniki izključili druge bolezni, kot sta cistična fibroza in celiakija, kar je dodatno potrdilo diagnozo prirojene imunske pomanjkljivosti.