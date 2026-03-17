Pasiven odziv Evrope bo krepko podražil naftne derivate

Piše: C. R.

Cene nafte so v današnjem azijskem trgovanju pridobile okoli pet odstotkov. Trgovci s črnim zlatom so osredotočeni predvsem na dogajanje na Bližnjem vzhodu. Med drugim odmeva odločitev več držav, da zavrnejo zahtevo ameriškega predsednika Donalda Trumpa po sodelovanju pri zagotavljanju varne plovbe skozi Hormuško ožino.

Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena aprila, je bilo treba zjutraj po srednjeevropskem času odšteti 97,54 dolarja, kar je 4,3 dolarja več kot v ponedeljek. V Londonu so se majske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent doslej podražile za 3,7 dolarja na 103,88 dolarja za sod, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predsednik Trump je v ponedeljek znova pozval države, naj pomagajo ZDA pri zagotavljanju varne plovbe skozi Hormuško ožino in to storijo z navdušenjem, ker jih ZDA ščitijo že 45 let.

Odziv je bil mlačen. Nemški kancler Friedrich Merz je dejal, da vojna, ki so jo zanetili ZDA in Izrael, ni stvar zveze Nato, medtem ko so se Velika Britanija, Španija, Poljska, Grčija in Švedska od pozivov distancirale. Tudi Avstralija in Japonska sta se odločili, da se ZDA ne bosta pridružili.

Medtem Iran še naprej obstreljuje sosednje države, prav tako pomembne dobaviteljice nafte.