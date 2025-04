Papeža bodo volili tudi štirje argentinski kardinali, eden od kardinalov elektorjev je dal odpoved

Piše: G. B.

Poročali smo že, da bo med kardinali elektorji, ki bodo izbirali novega papeža, tudi slovenski kardinal iz Argentine Vinko Bokalič Iglič. To bo sicer tretji konklave s slovensko udeležbo, v preteklosti sta papeža volila kanadski kardinal Alojzij Ambrožič (2005) in upokojeni ljubljanski nadškof Franc Rode (2013).

Je pa medtem prišlo sporočilo, da bosta na konklavu iz zdravstvenih razlogov manjkala dva kardinala in sicer upokojeni nadškof iz Valencie Antonio Cañizares Llovera ter po novem tudi upokojeni nadškof iz Nairobija John Njue. Razlogi naj bi bili zdravstveni. Prav tako pa ne bo na konklavu sodeloval obsojeni sardinski kardinal Angelo Becciu, ki je sicer star 77 let, vendar že pred tem ni bil uvrščen med elektorje. Včeraj je sporočil, da se udeležbi na konklavu dokončno odpoveduje.

Kardinal Vinko Bokalič Iglič, nadškof v Santiago del Estero, bo sicer imel družbo, saj bodo z njim še trije kardinali iz Argentine. Angel Sixto Rossi, ki sicer prihaja iz jezuitskih vrst, je sicer nadškof v argentinski Cordobi, kraju, kjer je papež Frančišek živel dve leti pred imenovanjem za pomožnega škofa v Buenos Airesu. Potem je tu še Mario Aurelio Poli, upokojeni nadškof Buenos Airesa, ki je konec marca 2013 nasledil papeža Frančiška v tej nadškofiji. To je bila sicer ena prvih papeževih kadrovskih potez. Na položaju je ostal deset let. V sami rimski kuriji pa deluje še Viktor Manuel Fernandez, prefekt dikasterija za nauk vere in nekdanji nadškof v La Plati.

Med znanimi argentinskimi kardinali, ki sicer zaradi starosti nista več med kardinali elektorji, sta še Leonardo Sandri, nekdanji prefekt kongregacije za vzhodne Cerkve, ter Estanislao Esteban Karlić, upokojeni nadškof Parane, ki je star že 99 let, ima pa hrvaške korenine.