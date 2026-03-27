Papež si je za prvi obisk v tujini izbral to državo – mnogi so začudeni …

Papež Leon XIV. se bo kot prvi papež v sodobni zgodovini v soboto mudil na enodnevnem obisku v kneževini Monako. To bo tudi njegov prvi obisk v kaki evropski državi od imenovanja maja lani in s tem priložnost za njegovo “prvo sporočilo Evropi in Evropejcem”, so napovedali v Vatikanu.

Glavne teme njegovih pogovorov v tej po bogastvu in prestižu znani državici bodo sicer zaščita življenja, zaščita okolja ter odgovorna raba bogastva, je napovedal tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni. Ob tem je poudaril, da lahko tudi majhne države igrajo veliko vlogo, saj so “lahko laboratoriji za reševanje svetovnih problemov”.

Papež se bo na obisku mudil na vabilo monaškega kneza Alberta II., ki ga je januarja sprejel v Vatikanu. To bo drugo potovanje v njegovem pontifikatu po Turčiji in Libanonu novembra lani ter prvo v Evropi, preden se bo aprila odpravil na veliko afriško turnejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pri nekaterih je papeževa izbira Monaka za prvi obisk v Evropi sprožila začudenje, saj Leon XVI. tako kot njegov predhodnik Frančišek v ospredje postavlja revne in odrinjene na rob.

Katoliška državica na manj kot dveh kvadratnih kilometrih in stisnjena med Alpe in Sredozemlje je svoje premoženja ustvarila z igralništvom in nizko davčno obremenitvijo. Njena s tem povezana obljuba je namreč privabila številne bogate in slavne z vsega sveta.

Monako, ki je v ustavi opredeljen kot katoliška država, ima s Svetim sedežem odnose, ki segajo v srednji vek, in skupne diplomatske interese, med katerimi sta medverski dialog in zaščita okolja.

Katoliška tradicija še vedno tudi oblikuje javno in knežje življenje. Monaški veleposlanik pri Svetem sedežu Philippe Orengo je za AFP ocenil, da zgodovinski obisk sledi ponovnemu porastu zanimanja za katoliško vero v kneževini, ki sicer šteje 39.000 prebivalcev.

Vrhunec obiska, med katerim se bo papež srečal z Albertom II. in katoliško skupnostjo ter nagovoril mlade, bo ob 15.30 njegova maša na prostem na stadionu Louis II, kjer pričakujejo 15.000 ljudi. Dogajanje bo spremljala obsežna varnostna in logistična operacija, primerljiva z dirko za veliko nagrado Monaka.