Papež Leon XIV. prekinil še eno navado iz časa svojega predhodnika

Piše: G. B.

Marsikdo je opazil, da je papež Leon XIV. v svojih navadah nekoliko manj “izvenserijski” od svojega predhodnika papeža Frančiška.

Že njegova prva pojavitev 8. maja, ko je prišel oblečen tudi v rdečo moceto in ogrnjen s papeško štolo, je pomenila vrnitev k bolj “klasični” papeški službi. Prav tako tudi vrnitev v Apostolsko palačo, ki je dlje časa samevala, saj je papež Frančišek stanoval v Domu sv. Marte.

Sedaj pa Leon XIV. uvaja še eno prekinjeno tradicijo: vrnitev v Castel Gandolfo. Gre za poletno papeško rezidenco, ki je prav tako samevala v času papeža Frančiška. Nazadnje je v njej stanoval papež Benedikt XVI. takoj po odstopu, nato pa je bila od leta 2016 spremenjena v muzej. Papež Frančišek jo je sicer nekajkrat obiskal, nikoli pa ni v njej prenočil.

Kot so v torek sporočili iz Vatikana, bo papež v Castel Gandolfu med 6. in 20. julijem in nato še sredi avgusta. Tri nedelje bo v papeški poletni rezidenci tudi imel molitev angelovega čaščenja. Za julij je odpovedal vse zasebne avdience.

V rezidenco Castel Gandolfo ob jezeru Albano južno od Rima, ki je v lasti Svetega sedeža od leta 1596, so se mnogi prejšnji papeži zatekli pred poletno vročino v mestu. Nekateri so na posestvu, ki ga sestavljajo tri vile in velik park, preživeli celo po več mesecev na leto.