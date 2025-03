Papež Frančišek se je javno oglasil, objavili so tudi njegovo prvo javno fotografijo po hospitalizaciji

Piše: C. R.

“Z vami delim te misli, medtem ko se soočam z obdobjem preizkušnje, pridružil pa sem se številnim bratom in sestram, kiso v tem času tako kot jaz bolni, šibki,” je sporočil papež.

Kot je dejal, so njihova telesa sicer šibka, vendar jim to ne preprečuje, da bi ljubili in molili, kar je znak upanja. Še enkrat se je zahvalil vsem, ki so molili zanj.

Tokratna nedelja je že peta, ko papež zaradi zdravstvenega stanja ni mogel osebno voditi molitve angelovega čaščenja.

Navdaja z upanjem videti svetega očeta med molitvijo, ki ostaja pomemben del njegovih dni v bolnišnici, poleg rednega počitka in seveda predpisanih terapij. Čeprav je njegova klinična slika še vedno kompleksna, pa zadnje dni papeževo zdravstveno stanje ostaja stabilno, kar tiskovni urad potrdil tudi v nedeljo zvečer. Sveti oče nadaljuje s predpisanimi terapijami. Nedeljo je preživel med molitvijo in počitkom, nekaj časa pa je tudi posvetil delu, poroča tiskovni urad Svetega sedeža.

Čeprav avdienc in srečanj s papežem v času njegovega zdravljenja seveda ni, pa Sveti sedež kljub temu objavlja kateheze sredinih splošnih avdienc, nagovore ob nedeljski molitvi Angelovo češčenje, nekatera sporočila in telegrame.

Zvečer so v Vatikanu objavili prvo fotografijo papeža, odkar so ga sprejeli v bolnišnico. Na njej je videti Frančiška v kapeli bolnišnice po maši. Sedi na invalidskem vozičku, na sebi pa ima albo in vijolično štolo.

Zdravstveno stanje svetega očeta se sicer zadnjem času izboljšuje. Kljub temu je še vedno hospitaliziran v rimski bolnišnici Gemelli, kjer izvaja terapijo in fizioterapijo.