Papež bo septembra obiskal Francijo

Piše: C. R., STA

Vatikan je danes potrdil, da bo papež Leon XIV. med 25. in 28. septembrom obiskal Francijo, kar bo prvi uradni obisk papeža v tej državi po 18 letih. Francoski predsednik Emmanuel Macron je napovedani obisk označil kot čast za državo in velik trenutek upanja za vse, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Papeža je v Francijo povabil predsednik Francoske škofovske konference kardinal Jean-Marc Aveline, povabilo pa je med aprilskim obiskom v Vatikanu ponovil tudi Macron.

“Navdušeni smo, da je njegova svetost papež Leon XIV. potrdil obisk v Franciji. Septembrski obisk bo čast za našo državo, vir veselja za katolike in velik trenutek upanja za vse,” je Macron danes zapisal na omrežju X.

“To je veliko veselje, a tudi velika odgovornost,” pa je po potrditvi obiska po poročanju AFP sporočil Aveline. Dejal je, da je iz pogovorov s papežem po njegovi izvolitvi hitro spoznal, kako zelo si želi takšnega obiska. “Posebej ga zanimata življenje Cerkve v Franciji, njen misijonarski zanos in tudi izzivi, s katerimi se sooča,” je še dodal.

Obisk bo sledil papeževemu obisku Španije v juniju in po navedbah AFP kaže njegovo zanimanje za zgodovinsko katoliške, a vse bolj sekularizirane evropske države, ki jim njegov predhodnik Frančišek ni namenjal tolikšne pozornosti. Prihaja tudi v času, ko se Cerkev sooča z razhajanji glede družbenih, političnih, etičnih in teoloških vprašanj, Leon XIV. pa poskuša posredovati med progresivnim in tradicionalističnim delom katoliške skupnosti.

Napovedani septembrski obisk bo prvi papeški uradni obisk v Franciji, potem ko se je v tej državi nazadnje mudil papež Benedikt XVI. leta 2008. Frančišek je Francijo med pontifikatom sicer obiskal trikrat, vendar ni šlo za uradne obiske Svetega sedeža.

Leon XIV. bo v Franciji poleg Pariza obiskal tudi Lourdes. To mesto na jugozahodu države velja za eno najpomembnejših romarskih središč za kristjane po svetu, v preteklosti pa je gostilo že Janeza Pavla II. v letih 1983 in 2004, nato pa še Benedikta XVI. leta 2008.