Palestinci nočejo podpore LGBT+ aktivistov

Piše: C. R.

Notranji spori povzročajo težave upravnemu odboru Global Sumud Flotille (GSF), mednarodnega konvoja, ki združuje več deset plovil z namenom, da prebije izraelsko pomorsko blokado Gaze. »Prebujenska« politika, politični aktivizem in predvsem LGBTQ aktivizem so namreč povzročili resno nezadovoljstvo med člani konvoja.

Francoski mesečnik in spletni portal Le Courrier de l’Atlas, ki pokriva predvsem novice iz Magreba, je 16. septembra poročal, da je lokalni koordinator GSF Khaled Boujemâa napovedal svoj odstop v znak protesta proti prisotnosti LGBTQ aktivistov v flotili, med njimi tudi Saifa Ayadija, ki se opredeljuje kot “queer aktivist”.

Koordinator GSF v regiji Khaled Boujemâa je v odstopnem pismu izrazil, da so ga “zavedli glede identitete nekaterih udeležencev v vodstvu” in obtožil organizatorje prikrivanja. Aktivisti, kot sta Mariem Meftah in Samir Elwafi, so javno obsodili poskus vsiljevanja “kulturno progresivne” agende, ki po njihovem mnenju ni povezana s palestinskim ciljem. Meftah je poudarila, da je spolna usmerjenost zasebna zadeva, vendar po njenem mnenju aktivizem LGBTQ+ ni združljiv z islamskimi prepričanji, in pozvala, naj se sveti cilj Al-Akse ne uporablja za druge agende.

Zaradi razprtij med vodstvom je iz vrha organizacije odstopila tudi Greta Thunberg, ki bo ostala udeleženka in organizatorka, vendar brez vodstvene vloge. Thunbergova je poudarila, da je prišlo do prevelikega osredotočanja na notranje spore, namesto na dogajanje v Palestini, ter da se bo osredotočala na »osvoboditev« Gaze. Novinar Yosef Omar je prek Instagrama sporočil, da zapušča konvoj zaradi nezadovoljstva z metodami poročanja in reakcijami udeležencev.

Konvoj se trenutno premika proti Gazi preko Italije in Grčije, z načrtom združitve z okoli 40 drugimi humanitarnimi plovili, ki želijo dostaviti pomoč in prekiniti blokado. Zaradi slabega vremena in tehničnih težav so mnogi odnehali. Izrael je 16. septembra objavil poročilo, v katerem trdi, da GSF deluje z mrežami povezanimi s Hamasom in Muslimansko bratovščino, medtem ko je dnevnik Svenska Dagbladet 17. septembra objavil obtožbe, da v konvoju sodelujejo posamezniki povezani z Hamasom, Hezbolahom in Popularno fronto za osvoboditev Palestine.