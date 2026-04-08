Obsežna ameriška operacija rešila sestreljenega pilota

Piše: C. R.

“Bog je dober.”

Predstavljajte si, da ste sami. Hudo ranjeni. Za sovražnikovimi linijami. Globoko v iranskih gorah.

To je bila resničnost za polkovnika ameriških zračnih sil prejšnji petek. Njegov F-15E Strike Eagle je bil sestreljen nad jugozahodnim Iranom. Katapultiral se je. In potem se je začela najbolj grozljiva tišina.

Ni paničaril. Plezal je. Po ranjenih nogah se je povzpel na 2100 metrov visok gorski greben. Našel je razpoko v skali in se splazil vanjo. Imel je eno orožje. Eno pištolo. To je bilo to. Med njim in ujetjem.

Iranske sile so iskale. Vsako uro so se bližale. Celi državi so naročili, naj ga išče. Naj ga izročijo.

A nikoli ni bil zares sam.

Doma je CIA začela tajno kampanjo zavajanja v Iranu. Širili so lažne informacije, da so ga že našli. Kupili so dragoceni čas. Nato so uporabili vse svoje zmogljivosti, da bi našli eno ameriško dušo, skrito v gorski razpoki na sovražnem ozemlju.

Našli so ga. Na ducate letal. Na stotine specialnih enot. Obsežen strelski spopad, da bi zadržali Irance. Ameriška letala so odmetavala bombe, da bi očistila gorsko pobočje, da bi ga komandosi lahko dosegli. Predsednik je opazoval iz situacijske sobe. Pripeljali so ga domov. Zgodaj v nedeljo zjutraj je predsednik Trump objavil dve besedi, ki ju je morala videti vsa država. »DOBILI SMO GA.«

Polkovnik je bil hudo ranjen. Vendar je na varnem. Prepeljali so ga na zdravljenje v Kuvajt. Z njim bo vse v redu. To počne Amerika. Svojih bojevnikov ne puščamo za seboj. Ne v gorski razpoki v Iranu. Nikjer na tej zemlji. Ta mož se je s pištolo povzpel na 2100 metrov visoko goro in se obdržal. In njegova država je premaknila nebo in zemljo, da bi prišla ponj. To je zaveza. To je obljuba. To je bila vedno obljuba.

Vir: https://x.com/johnrackham82/status/2041657478669389844