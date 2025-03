Objavili zvočni posnetek papeža Frančiška

Piše: C. R.

“Naj vas Bog blagoslovi in devica Marija varuje,” je še dejal s slabotnim glasom, poročajo tuje tiskovne agencije. Ljudje, zbrani na trgu, so se na papeževo sporočilo odzvali s ploskanjem.

To je papežev prvi zvočni posnetek, odkar so ga 14. februarja zaradi težav z dihali sprejeli v kliniko Gemelli v Rimu, nekaj dni zatem pa so sporočili, da ima pljučnico v obeh pljučnih krilih.

Pred tem so nocoj iz Vatikana sporočili, da Frančiškovo zdravstveno stanje ostaja stabilno in da danes ni imel novih dihalnih stisk. Zjutraj in popoldne mu je uspelo opraviti nekaj dela. Pred tem je 88-letni papež tretjo noč zapored dihal s pomočjo kisikove maske, potem ko je v ponedeljek utrpel dihalni stiski.

Zdravniki v prognozi glede njegovega zdravstvenega stanja ostajajo zadržani, je pa vatikanski tiskovni urad dodal, da bodo glede na stabilnost klinične slike naslednji zdravniški bilten objavili v soboto. Doslej so poročila o papeževem zdravstvenem stanju objavljali dvakrat dnevno, dopoldne in zvečer.

Od hospitalizacije se Frančišek ni pojavil v javnosti. Vatikan tudi ni objavil nobenih njegovih fotografij, je pa objavil več njegovih besedil.