Obeta se srečanje med ameriškim in ruskim zunanjim ministrom

Piše: C. R.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes dejal, da se bo v četrtek ob robu srečanja članic Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) v Manili sestal z državnim sekretarjem ZDA Marcom Rubiom. Ta se je medtem danes s kitajskim kolegom Wang Yijem pogovarjal o možnostih sodelovanja med državama v času povečanih napetosti v odnosih med njima.

“Srečanje bo v vsakem primeru koristno. Dobro je postavljati vprašanja in dobivati odgovore,” je ob napovedi srečanja z Rubiom povedal Lavrov. Po njegovih besedah se bosta z ameriškim državnim sekretarjem v filipinski prestolnici sestala v četrtek dopoldne po krajevnem času, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V osredju srečanja bosta predvsem vojna v Ukrajini ter konflikt med ZDA in Iranom. Slednji močno vpliva na države jugovzhodne Azije, ki so večinoma zelo odvisne od uvoza energentov z Bližnjega vzhoda. Zunanji ministri članic združenja Asean so v torek ob začetku zasedanja, ki bo trajalo do četrtka, v skupni izjavi pozvali h končanju spopadov v regiji.

Hkrati konflikt na Bližnjem vzhodu odvrača pozornost od vojne v Ukrajini in prizadevanj za njeno končanje.

Rubio se je sicer z Lavrovom po lastnih besedah pogovarjal že na torkovi slavnostni večerji na vrhu združenja Asean, o Ukrajini pa bosta z vodjo ruske diplomacije, kot je dejal, razpravljala v četrtek.

Kot je dejal ameriški državni sekretar, je vojna v Ukrajini doslej ovirala možnosti Moskve in Washingtona, da bi dosegla soglasje “glede drugih tem”. A ZDA si ne glede na to želijo njenega končanja in ostajajo zavezane prizadevanjem v tej smeri. “ZDA ostajajo odprte in pripravljene igrati konstruktivno vlogo pri končanju te vojne,” je zagotovil.

Rubio se je medtem danes sestal s kitajskim zunanjim ministrom Wangom, s katerim sta pred napovedanim septembrskim obiskom predsednika Xi Jinpinga v ZDA govorila o možnostih sodelovanja med državama v času napetih odnosov med njima.

“Iskreno povedano, bi bilo nepremišljeno in neodgovorno, če ZDA in Kitajska ne bi imeli odnosov, glede na vpliv, ki ga imata naši državi na svetovno gospodarstvo in svet,” je poudaril Rubio in opozoril na “dramatične posledice” morebitnega konflikta med državama, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je še povedal Rubio, sta sicer z Wangom med drugim govorila o ustanovitvi trgovinskega in naložbenega sveta, kar so predlagale ZDA. “Delamo na tem, da bi to uresničili,” je dejal in ocenil, da bi lahko konkretne rezultate v zvezi s tem dosegli še pred predvidenim obiskom Xija v ZDA.