Ob smrti ajatole Hameneja se Iranci po svetu veselijo

Tujina
Veselje med udeleženci na shodu izgnanih Irancev na trgu Potsdamer Platz v Berlinu, Nemčija, 28. februarja 2026. Shod je potekal pod geslom »Svoboda za Iran. Protest proti lažnim informacijam ARD in ZDF« po skupnih vojaških napadih Izraela in ZDA na Iran. (Foto: EPA/Clemens Bilan)

Piše: C. R.

Po smrti ajatole Ali Hameneja so se po svetu pojavila množična praznovanja predvsem med iransko diasporo, katere domovina je dolga leta živela pod političnim pritiskom in represijo iranskega režima.

V Londonu so se velike skupine Irancev skupaj z Izraelci zbrale v središču mesta, mahale s predrevolucionarnimi iranskimi in izraelskimi zastavami ter peli in skandirali v prazničnem vzdušju.

V San Franciscu je iranska skupnost organizirala shod, kjer so udeleženci izražali hvaležnost za konec dolge vladavine Hameneja in upali na politično prelomnico v Iranu. Tudi v Kanberi so se Iranci pred iransko ambasado veselili, mahali z ameriškimi, avstralskimi in starimi iranskimi zastavami ter plesali, izražajoč olajšanje in optimizem.

Podobna praznovanja so bila zabeležena v mestih, kot so Toronto, Amsterdam, Los Angeles in Washington, D.C., kjer so Iranci v tujini spontano slavili smrt Hameneja z glasbo, plesom in izkazovanjem upanja na prihod sprememb v Iranu.

 

