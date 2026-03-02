Ob smrti ajatole Hameneja se Iranci po svetu veselijo

Piše: C. R.

Po smrti ajatole Ali Hameneja so se po svetu pojavila množična praznovanja predvsem med iransko diasporo, katere domovina je dolga leta živela pod političnim pritiskom in represijo iranskega režima.

V Londonu so se velike skupine Irancev skupaj z Izraelci zbrale v središču mesta, mahale s predrevolucionarnimi iranskimi in izraelskimi zastavami ter peli in skandirali v prazničnem vzdušju.

🚨 WOW! The streets of Washington, DC are absolutely FLOODED with people cheering for President Trump’s kiIIing of Khamenei This is HISTORIC. Democrats are going to have a REALLY tough time spinning this one.pic.twitter.com/ggtCsNWwos — Nick Sortor (@nicksortor) March 1, 2026

V San Franciscu je iranska skupnost organizirala shod, kjer so udeleženci izražali hvaležnost za konec dolge vladavine Hameneja in upali na politično prelomnico v Iranu. Tudi v Kanberi so se Iranci pred iransko ambasado veselili, mahali z ameriškimi, avstralskimi in starimi iranskimi zastavami ter plesali, izražajoč olajšanje in optimizem.

Podobna praznovanja so bila zabeležena v mestih, kot so Toronto, Amsterdam, Los Angeles in Washington, D.C., kjer so Iranci v tujini spontano slavili smrt Hameneja z glasbo, plesom in izkazovanjem upanja na prihod sprememb v Iranu.

Iranian here with a message for every single American who voted for President Trump: Thank you. God bless President Trump.

God bless the US Military.

God bless America. 🇺🇸 pic.twitter.com/MLxP9p25eI — Goldie Ghamari | گلسا قمری 🇮🇷 (@gghamari) February 28, 2026