Nuncij Speich po manj kot letu dni delovanja na Nizozemskem odhaja v pokoj

Piše: Blagovest.si
Apostolski nuncij na Nizozemskem nadškof Jean Marie Speich je odstopil s položaja. Uradno zaradi upokojitve.
Eden od nizozemskih portalov navaja, da je tako hitra upokojitev povezana s stresom zaradi prenove Apostolske nunciature v Haagu, kjer so odkrili azbest.
Dokaj kratka službovanja nuncijev sicer niso tako redka. V Sloveniji je npr. nuncij Marian Oleš deloval manj kot kot leta, maja 2002 se je zaradi bolezni predčasno upokojil. Tudi njegov naslednik Giuseppe Leanza je iz Slovenije odšel po devetih mesecih.
Več TUKAJ.