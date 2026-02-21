e-Demokracija
0.4 C
Ljubljana
sobota, 21 februarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Nuncij Speich po manj kot letu dni delovanja na Nizozemskem odhaja v pokoj

Tujina
Apostolski nuncij nadškof Jean Marie Speich na posvečenju novomeškega škofa (foto: škofija Novo mesto)

Piše: Blagovest.si

Apostolski nuncij na Nizozemskem nadškof Jean Marie Speich je odstopil s položaja. Uradno zaradi upokojitve. 

Znan je bil po tem, da je bil med leti 2019 in 2025 apostolski nuncij v Sloveniji. Aprila lani pa je bil imenovan za nuncija na Nizozemskem. Speich je izkoristil možnost, da pri 70 letih zaprosi za upokojitev. Kanonična starost upokojitve škofov je sicer  75 let, vendar se apostolskim nuncijem daje možnost, da se upokojijo že prej. Nadškof Speich je dočakal starost 70 let junija lani.

Eden od nizozemskih portalov navaja, da je tako hitra upokojitev povezana s stresom zaradi prenove Apostolske nunciature v Haagu, kjer so odkrili azbest.

Dokaj kratka službovanja nuncijev sicer niso tako redka. V Sloveniji je npr. nuncij Marian Oleš deloval manj kot kot leta, maja 2002 se je zaradi bolezni predčasno upokojil. Tudi njegov naslednik Giuseppe Leanza je iz Slovenije odšel po devetih mesecih.

Več TUKAJ.

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026