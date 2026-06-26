Novi kolumbijski predsednik Espriella: Sporočam vsem, ki delujejo izven zakona – imate en mesec časa, da se predate!

Piše: C. R., STA

Desničar Abelardo de la Espriella, ki je slavil zmago v nedavnem drugem krogu predsedniških volitev v Kolumbiji, je oboroženim skupinam v državi v četrtek dal mesec dni časa, da se predajo. S tem je zavzel strožje stališče do oboroženih gverilskih skupin, medtem ko si je odhajajoča administracija prizadevala za dialog z njimi.

“Sporočam vsem, ki delujejo izven zakona – imate en mesec časa, da se predate. V moji vladi ne bo velikodušnih ponudb ali nesprejemljivih popuščanj, kakršne so prejeli od režima, ki odhaja,” je Espriella v četrtek dejal v svojem prvem govoru, odkar so uradno potrdili njegovo zmago na volitvah.

Že med kampanjo je kandidat desnice v Kolumbiji za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da namerava v primeru prevzema predsedniškega položaja izvajati napade na položaje gverilcev in zgraditi “megazapore” za člane kriminalnih tolp, podobne tistim, ki jih je vzpostavil salvadorski predsednik Nayib Bukele.

Kolumbijo v zadnjem času zaznamuje porast nasilja oboroženih skupin, ki se spopadajo za ozemlje ter prihodke od trgovine z mamili in nezakonitega rudarjenja.

Espriella, tudi simpatizer predsednika ZDA Donalda Trumpa, je v nedeljo z manj kot odstotno točko razlike zmagal v drugem krogu predsedniških volitev. Svojo zmago je opredelil kot začetek novega poglavja za državo in dejal, da bo 7. avgusta, ko bo prevzel položaj, postal “predsednik vseh Kolumbijcev”.

Za uresničitev svojih ciljev namerava Espriella skleniti tudi vojaško zavezništvo z ZDA in Izraelom. Kot je zapisal v sredo v objavi na omrežju X po pogovoru z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarjem, bosta Kolumbija in Izrael odslej imela odnose, “kakršnih še ni bilo”.

Zaveznik odhajajočega predsednika Gustava Petra in predsedniški kandidat levice Ivan Cepeda, ki je nedavno tudi uradno priznal poraz, je medtem v četrtek opozoril, da se bo levica po potrebi zatekla k “miroljubni državljanski nepokorščini”. Ob tem se je sicer distanciral od nasilja, ki je sledilo nedeljski razglasitvi rezultatov volitev.