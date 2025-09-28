Nevarna početja se nadaljujejo: ruska raketa zadela poljsko veleposlaništvo v Kijevu

Piše: Vančo K. Tegov

Današnji ruski napad je zadel poljsko veleposlaništvo v Kijevu. Škoda ni zelo velika in v napadu ni bilo poškodovanih. Pa vendar se zdi, da se poleg same nevarnosti dogaja prav to, kar se ne bi smelo, izgubljanje stika z realnostjo in dvigovanje stopnje nevarnosti, ko postaja neobvladljiva.

Obsežen ruski nočni napad na Kijev 28. septembra je prizadel poljsko veleposlaništvo v ukrajinski prestolnici. To je za poljski medij RMF24 izjavil tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva Pawel Wronski.

Na streho veleposlaništva je padel “raketni element oziroma raketa majhnega kalibra” in prebil strop. Ostanki so končali v kuhinji stavbe. Wronski je pojasnjuje, da škoda ni bila velikega obsega ter da ni bilo poškodovanih.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je Rusija izstrelila skoraj 500 dronov in več kot 40 raket. V napadih so bili ubiti najmanj štirje ljudje, več kot 70 pa jih je bilo ranjenih, predvsem v Kijevu in Zaporožju.

Kot že rečeno, čas, ki prihaja v povezavi z agresijo na Ukrajino ter posledično ustvarjanja razmer, v katerih nič več ne sme biti ravnodušnih in preveč razmišljajočih ter nič delujočih prijateljev in zaveznikov. Zima, kot je znano iz Napoleonovih časov, je prinesla konec vojne v teh predelih Evrope. Opozorilo in svarilo Rusiji mora biti jasno in nedvoumno. Tudi v prid njihovih ljudi, četudi niso direktno zakrivili vojno z Ukrajino, temveč njihovi vojaški in politični nepremišljeni vrhovi.