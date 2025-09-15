Nemške oblasti za znižanje stroškov zelenega prehoda

Piše: STA

Nemški zeleni prehod se je znašel na križišču, potrebne so spremembe na poti države do ničelnih neto izpustov do leta 2045, je danes poudarila nemška gospodarska ministrica Katherina Reiche. Energetska tranzicija bo po njeni oceni uspešna le, če se bo znižalo njene stroške, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nemčija se je zavezala, da bo postala podnebno nevtralna do leta 2045. Da bi dosegla ničelne neto izpuste, pa se mora osredotočiti na zanesljivost, varnost oskrbe, cenovno dostopnost in stroškovno učinkovitost, je v Berlinu ob predstavitvi poročila o napredku Nemčije pri zelenem prehodu povedala Reiche.

Nemška vlada namerava po njenih besedah implementirati 10 ključnih ukrepov. Ob nadaljevanju splošnega spodbujanja obnovljivih virov energije naj bi v Berlinu sistemsko znižali subvencije, v načrtu je odprava fiksne cene za sončno energijo, proizvedeno v novih obratih, ki pride v omrežje.

Poročilo, ki sta ga za ministrstvo sestavila dva inštituta, sicer prinaša oceno pričakovanega povpraševanja po električni energiji ter širitve obnovljivih virov energije in elektroenergetskih omrežij. Izpostavlja tudi potencialna področja, kjer naj bi bila mogoča večja stroškovna učinkovitost.

Reiche se zaradi krča, v katerem se je znašlo nemško gospodarstvo, zavzema za osredotočanje energetske politike na stroške in zanesljivost oskrbe, njen predhodnik Robert Habeck pa je stavil na širitev obnovljivih virov, predvsem na električno energijo iz sonca in vetra.

A zadnji trendi na področju zelene energije so terjali vse več posegov za preprečevanje preobremenitve omrežja, dragi ukrepi pa so podražili omrežnino in posledično elektriko. Visoke cene električne energije zdaj negativno vplivajo na gospodarstvo, je izpostavila Reiche in napovedala boljši nadzor nad širjenjem zelenih virov energije.