Nekdanji venezuelski general podpira zrušitev Madurovega režima

Piše: Bogdan Sajovic

Včeraj je bilo objavljeno pismo nekdanjega visokega funkcionarja venezuelskega režima Huga Carvjala Barriosa, ki podpira intervencijo ZDA in zrušitev Madurovega režima v Venezueli.

Carvajal, ki se trenutno nahaja v ameriškem zaporu, je bil pomemben član skuine oficirjev, ki so pomagali Chavezu prevzeti oblast. Med Chavezovo in v prvem obdobju Madurove vladavine je bil general in vodja vojaške obveščevalne službe. Carvajal je sodeloval tako pri vzpostavitvi avtokratskega režima v Venezueli, kot tudi pri operacijah v tujini. Med drugim v umore in atentate, organiziranje in financiranje terorističnih skupin, subverzivne dejanstvi proti tujim državam vključno z financiranjem subverzivnih političnih skupin, podkupovanjem funkcionarjev, financiranjem terorizma, narko-terorizma, podpiranjem kriminalnih tolp, volilnimi prevarami, trgovine z mamili in pranjem denarja.

Po starostni upokojitvi iz vojske je bil poslanec venezuelske skupščine, potem pa je obtožil Madura, da ne dela več v korist venezuelskega ljudstva in zahteval, naj preda oblast opoziciji. Maduro ga je razglasil za izdajalca, Carvajal pa je pobegnil v Španijo. Po letih bega in pravnih bitk, ga je 2023 Španija izročila ZDA, ki so ga iskale v zvezi z trgovino z mamili.

Letos je priznal krivdo za štiri kazniva dejanja, kar mu lahko prinese dosmrtno ječo, vendar pa se je pogodil tudi za sodelovanje v različnih preiskavah proti Madurovemu režimu in sodelavcem v tujini, kar mu bo po vsej verjetnosti prineslo občutno znižanje kazni.

Zato je tudi napisal pismo, ki ga objavljamo v celoti:

»Spoštovani gospod predsednik Trump in ljudstvo Združenih držav Amerike,

Moje ime je Hugo Carvajal Barrios. Dolga leta sem bil visoko rangiran član venezuelskega režima. Bil sem general s tremi zvezdicami, ki sta mu zaupala tako Hugo Chávez kot Nicolás Maduro, bil sem direktor vojaške obveščevalne službe ter poslanec v državnem zboru. Danes sedim v ameriškem zaporu, ker sem prostovoljno priznal krivdo za zločine, ki so mi bili očitani: zarota o narkoterorizmu. Pišem, da bi se odkupil tako, da povem vso resnico, da se bodo Združene države lahko zaščitile pred nevarnostmi, ki sem jim bil priča toliko let.

Leta 2017 sem javno prekinil z Madurovim režimom in pobegnil iz svoje države, čeprav sem vedel, da se v Združenih državah soočam s kazenskimi ovadbami. S tem sem postal njihov sovražnik. Zavedajoč se tveganj sem ravnal z najmočnejšim prepričanjem, da bom razstavil Madurov kriminalni režim in svoji državi prinesel svobodo. Danes vidim potrebo, da ameriško ljudstvo nagovorim o resničnosti venezuelskega režima – in zakaj politika predsednika Trumpa ni le pravilna, ampak nujno potrebna za nacionalno varnost Združenih držav.

Narkoterorizem

Osebno sem bil priča, kako se je vlada Huga Chaveza spremenila v kriminalno organizacijo, ki jo zdaj vodijo Nicolás Maduro, Diosdado Cabello in drugi visoki uradniki režima.

Namen te organizacije, zdaj znane kot Kartel sonc, je uporaba mamil kot orožja proti Združenim državam. Droge, ki so po novih poteh prišle v vaša mesta, niso bile posledica korupcije niti zgolj delo neodvisnih preprodajalcev; šlo je za namerno politiko, ki jo je venezuelski režim usklajeval proti Združenim državam.

Ta načrt je kubanski režim predlagal Chávezu sredi 2000-ih in je bil uspešno izveden s pomočjo FARC, ELN, kubanskih operativcev in Hezbolaha. Režim je tem terorističnim organizacijam zagotovil orožje, potne liste in nekaznovanost, da lahko prosto delujejo iz Venezuele proti Združenim državam.

Tren de Aragua

Bil sem prisoten, ko so bile sprejete odločitve o organiziranju in oborožitvi kriminalnih tolp po vsej Venezueli za zaščito režima – med njimi tudi skupine, znane kot Tren de Aragua. Chávez je ukazal novačenje kriminalnih voditeljev znotraj in zunaj zaporov, da bi branili »revolucijo« v zameno za nekaznovanost. Po Chávezovi smrti je Maduro razširil to strategijo z izvozom kriminala in kaosa v tujino, da bi ciljal na venezuelske politične izgnance in umetno zmanjšal statistiko kriminala v Venezueli. Vodje tolp so dobili navodila, naj iz države pošljejo na tisoče članov. To je bilo usklajeno prek ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za zapore, nacionalne garde in nacionalnih policijskih sil. Tren de Aragua je postala najučinkovitejša in najhitreje rastoča tolpa.

Ko je politika odprtih meja Bidna in Harrisove postala splošno znana, so izkoristili priložnost in te operativce poslali v Združene države. Zdaj imajo na ameriških tleh poslušno, oboroženo osebje. Za financiranje svojih operacij so jim izrecno naročili, naj nadaljujejo z ugrabitvami, izsiljevanjem in ubijanjem. Vsak zločin, ki ga storijo na vaših tleh, je dejanje, ki ga je odredil režim.

Protiobveščevalna dejavnost in vohunjenje proti Združenim državam Amerike

Bil sem prisoten, ko je ruska obveščevalna služba prišla v Caracas, da bi Hugu Chávezu predlagala prisluškovanje podmorskim internetnim kablom, ki povezujejo večino Južne Amerike in Karibskih otokov z Združenimi državami Amerike, z namenom vdora v komunikacije vlade Združenih držav Amerike.

Leta 2015 sem Madura opozoril, da bo dovoljenje ruski obveščevalni službi za izgradnjo in upravljanje tajne prisluškovalne postaje na otoku La Orchila nekega dne privabilo ameriške bombe. Ignoriral me je.

Dvajset let je venezuelski režim pošiljal vohune v vašo državo – mnogi so še vedno tam, nekateri preoblečeni v člane venezuelske opozicije. Kubanska obveščevalna služba mi je pokazala njihova omrežja v vaših pomorskih oporiščih na vzhodni obali. Hvalili so se, da so v desetletjih poslali na tisoče vohunov, nekateri so zdaj karierni politiki.

Ameriški diplomati in častniki Cie so bili plačani, da so pomagali Chávezu in Maduru ostati na oblasti. Ti Američani so delovali kot vohuni za Kubo in Venezuelo, nekateri pa so aktivni še danes.

Smartmatic in vaše volitve

Smartmatic se je rodil kot volilno orodje venezuelskega režima, a se je kmalu razvil v orodje, ki je režimu pomagalo ohraniti oblast za vedno. To vem, saj sem sam imenoval vodjo IT Nacionalnega volilnega sveta (CNE), ki mi je poročal neposredno. Sistem Smartmatic je mogoče nastavljati – to je dejstvo. Ta tehnologija je bila kasneje izvožena v tujino, vključno z Združenimi državami. Režimski operativci vzdržujejo odnose z volilnimi uradniki in podjetji za glasovalne stroje v vaši državi. Ne trdim, da so vse volitve ukradene, vendar z gotovostjo trdim, da je mogoče volitve s to programsko opremo ponarediti – in da so bile za to uporabljene.

Prebivalci Združenih držav, ne motite se glede grožnje, ki jo predstavlja dovoljenje narkoteroristični organizaciji, da se prosto giblje po Karibih in po vsej Latinski Ameriki ter počne vse, kar je mogoče, da bi škodovala ameriškemu ljudstvu – financira antiamerikanizem po vsej celini in lajša delovanje drugih terorističnih organizacij in sovražnikov Združenih držav v Venezueli in zdaj znotraj vaših meja.

Režim, ki sem mu služil, ni le sovražen – je v vojni z vami, saj kot orožje uporablja droge, tolpe, vohunjenje in celo vaše lastne demokratične procese. Politika predsednika Trumpa proti Madurovemu kriminalnemu režimu ni le upravičena, ampak nujna in sorazmerna z grožnjo. Morda celo podcenjuje, kaj je režim pripravljen storiti, da bi obdržal oblast. Imajo načrte za vsak ekstremni scenarij, da zagotovijo, da nikoli ne izgubijo nadzora.

Popolnoma podpiram politiko predsednika Trumpa do Venezuele, ker je v samoobrambi in deluje na podlagi resnice. Še vedno sem pripravljen posredovati dodatne podrobnosti o teh zadevah vladi Združenih držav.

Hugo Carvajal Barrios

Združene države Amerike