Ne pomnijo takšnega dogodka, kot se je zgodil na letalu Easyjet – pilot je moral pol ure po vzletu obrniti nazaj na Tenerife

Piše: C. R.

Na letalu britanske družbe Easyjet na poti s španskega otoka Tenerife v Liverpool je v torek zvečer izbruhnil pretep med okoli desetimi potniki. Ker je incident ogrožal varnost na krovu, je pilot približno 30 minut po vzletu letalo obrnil in pristal na izhodiščnem letališču, je sporočilo združenje španskih letalskih kontrolorjev.

Incident se je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zgodil v torek zvečer na letu EZY3352. Posadka je kontrolni stolp na letališču Tenerife jug (TFS) obvestila o nujnem povratku in ga prosila, naj bodo ob prihodu letala tam na voljo policijske enote.

Letalo s 186 potniki na krovu je nato pristalo brez nadaljnjih incidentov, pozneje je tudi vnovič poletelo proti Liverpoolu.

Podrobnosti o pretepu, morebitnih poškodovanih in aretacijah zaenkrat niso znane. Prav tako ni znano, zakaj je do nasilnega incidenta na letalu prišlo.

Pri družbi Easyjet so zgolj potrdili, da je prišlo do incidenta, pri čemer so poudarili, da takšne dogodke jemljejo zelo resno in da ne dopuščajo motečega ali agresivnega vedenja do njihovega osebja.