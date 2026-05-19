(VIDEO) Ko že misliš, da je dno doseženo: Delov dvorni filozof sedaj hujska tudi preko družbenih omrežij

Piše: C. R.

Janez Markeš, doktor teologije, že vsaj od ukinitve revije Mag dalje velja za nekakšnega konvertita in dvornega filozofa slovenskega mainstream časopisa Delo, kjer je bil krajši čas tudi odgovorni urednik.

Marsikdo se bo spomnil, da je bil Janez Markeš, ki je po naših podatkih leta 2021 pridobil še en magisterij in sicer na ljubljanski filozofski fakulteti, še v začetku devetdesetih let sodelavec katoliškega časopisa Slovenec, krajši čas tudi urednik, ki je nagnal Iva Žajdelo, slednji pa je propad Slovenca opisal v knjigi “Leta velikih prevar”. Markeš je nato postal sodelavec revije Mag in postal najbolj zagreti antikučanist v slovenskem javnem prostoru. To sicer ni bila njegova edina zaposlitev, saj je vmes deloval tudi kot asistent na ljubljanski Teološki fakulteti. Vendar pa naziva visokošolskega učitelja tam ni dosegel.

Toda ko se je Markeš v času tajkunske vojne – to je bilo takrat, ko se je Boško Šrot postavil proti prvi Janševi vladi – povzpel na funkcijo urednika Dela, je Milan Kučan v začetku poletja 2008 v oddaji Odmevi povedal sledeče: “Odkar je prišel Markeš, jaz mislim, da se je kvaliteta tega časopisa popravila, to je moja osebna sodba. Je postal kvaliteten, profesionalen časopis.” Lep kompliment, ki razloži marsikaj, kar se je dogajalo kasneje. In pazite, še leta 2005 je Markeš zapisal, da je “Kučan eden najbolj malignih ljudi, kar sem jih srečal v življenju”. Nato pa je prišlo “spreobrnjenje”.

Markeš je sicer moral dokaj hitro oditi s prestola v “Črni vdovi”, a je ostal v službi na Delu kot stalni kolumnist Sobotne priloge. Kot je znano, je Demokracija v času, ko je bil urednik Dela, razkrila tudi višino njegove plače. Ki je bila seveda krepko višja od plače urednika Demokracije. In je očitno še vedno.

Zadnja leta Markeš deluje skupaj z Alijem Žerdinom v video podkastu “Od srede do srede”, pri čemer niti ne izbira več besed in še napihuje značilne Golobove oznake, kot je denimo “koalicija lažnivcev”. Glede na to, kako je Robertu Golobu pri sestavljanju vlade spodletelo, ni presenetljivo, da so Markeša začeli sedaj snubiti praktično v vseh medijskih trobilih. Tako ga je denimo “posvojila” nekdanja piarovka LDS Bojana Leskovar:

No, sedaj pa se je začel oglašati še preko videoposnetkov. Eden od njih je zelo nazoren in kaže na to, da postaja Markeš že pravcati poklicni revolucionar, ki je presegel že samega Miho Kordiša:

Situacija je resna. Markeš se je aktiviral v vertikalnem video formatu. pic.twitter.com/AEpIGrr0Nk — Tadej Štrok (@tadejstrok) May 19, 2026

Videli pa bomo, kako resno ga bo slovenska javnost vzela. Navadno je tako, da konvertitov ne jemlje preveč resno. Sploh pa zato, ker takšno besedišče izraža veliko paniko.

Sinoči je bil gost tudi pri Marcelu Štefančiču in Janšo imenoval za “princa teme”.

https://365.rtvslo.si/arhiv/marcel/175222456%C5%BE

Ima pa očitno dobre motive za to. Sprememba na vrhu države namreč lahko pomeni marsikaj: precej manj denarja za nevladne organizacije, da seveda ne govorimo o proračunskem “futranju” medijev, kot je Delo – čedalje več virov trdi, da časopisna družba Delo na takšen način, kot deluje sedaj, na trgu ne bi preživela.