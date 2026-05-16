(AKTUALNO) Evropski poslanec ¸Branko Grims v Bruslju: “Samo s sodelovanjem vseh desnih strank lahko še rešimo Evropo”

Piše: Ž. K. (Nova24TV.si)

V Evropskem parlamentu v Bruslju je potekala mednarodna konferenca z naslovom “Za desno večino v Evropskem parlamentu”, ki jo organizatorji označujejo za prvo tovrstno srečanje predstavnikov vseh desnosredinskih in desnih političnih skupin v Evropskem parlamentu. Dogodek je po njihovih besedah pokazal, da med evropskimi konservativnimi in desnimi strankami obstaja vse večja pripravljenost za politično sodelovanje.

Evropski poslanec Branko Grims je ob dogodku izpostavil: “Žaljenje s ‘far-right’ je brezpredmetno in hudo neumno, saj bi po kriterijih, ki jih vsiljujejo levičarji, bila očitno danes ‘far-right’ celo oče moderne Evrope, legendarni kancler Nemčije Helmut Kohl; in najbolj ugleden demokratski predsednik ZDA, umorjeni John F. Kennedy! Samo s sodelovanjem vseh desnih strank lahko še rešimo Evropo!”

Na konferenci so sodelovali predstavniki vseh glavnih političnih skupin evropske desnice. Poleg Grimsa še René Aust iz skupine ESN, Charlie Weimers iz skupine ECR ter António Tânger Corrêa iz skupine Patrioti za Evropo. Organizatorji poudarjajo, da je bila dvorana v Evropskem parlamentu polna, kar naj bi po njihovem mnenju odražalo interes javnosti za večje povezovanje desnosredinskih in konservativnih političnih sil.

Osrednja tema razprav je bila obramba vrednot, na katerih je bila po besedah govornikov zgrajena evropska civilizacija. Med njimi so izpostavili spoštovanje temeljnih človekovih pravic, svobodo govora, zaščito otrok ter ohranjanje evropske in krščanske kulturne dediščine. Vsi sodelujoči so poudarili pripravljenost za sodelovanje z vsemi političnimi akterji, ki zagovarjajo demokracijo, svobodo izražanja ter evropsko identiteto.

Del razprave je bil namenjen tudi kritikam nekaterih zelenih politik Evropske unije. Govorniki so opozarjali, da po njihovem mnenju pretirano radikalni okoljski ukrepi zmanjšujejo konkurenčnost evropskega gospodarstva, slabijo podjetništvo ter negativno vplivajo na življenjski standard prebivalcev. Ob tem so izrazili prepričanje, da takšne politike dolgoročno zmanjšujejo vpliv Evrope in širše zahodne civilizacije.

Kot primer uspešnega sodelovanja med evropskimi desnimi političnimi skupinami so izpostavili sprejem zakonodajnih aktov, povezanih z učinkovitejšim vračanjem ilegalnih migrantov oziroma remigracijo. Po oceni udeležencev konference gre za pomemben politični dosežek, saj naj bi bili omenjeni ukrepi sprejeti s skupnimi glasovi vseh desnih političnih skupin kljub močnemu nasprotovanju levega političnega pola.

Prav sodelovanje pri teh vprašanjih je po njihovih besedah ustvarilo podlago za organizacijo prve skupne mednarodne konference evropske desnice v Evropskem parlamentu. Udeleženci so dogodek predstavili kot signal novega političnega povezovanja in kot možnost za oblikovanje širšega desnosredinskega zavezništva v prihodnosti.