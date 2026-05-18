NIJZ po WHO: Izbruh seva Ebole Bundibugyo, za katerega ni zdravil, je grožnja javnemu zdravju, a ni razlogov za paniko

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO ali slovensko SZO) je izbruh ebole v Demokratični Republiki Kongo razglasila za javno zdravstveno grožnjo mednarodnega pomena.

V provinci Ituri v Demokratični Republiki Kongo (DRK) poteka obsežen izbruh ebole (prijavljenih 246 primerov in 80 smrti). Ta izbuh ebole je povzročil virus Bundibugyo in ne virus Zaire kot večino prejšnjih izbruhov v tem delu Afrike. V sosednji državi Ugandi sta bila potrjena dva primera ebole pri osebah, ki sta pripotovali iz DRK. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je sprejela odločitev, da 17. 5. 2026 ta izbruh ebole opredeli kot javnozdravstveno grožnjo mednarodnega pomena (angl. Public Health Emergency of International Concern – PHEIC).” To na svoji spletni strani danes opozarja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki ocenjuje, da je trenutno tveganje vnosa ebole v Slovenijo izjemno majhno. NIJZ spremlja obvestila in priporočila SZO in ECDC in z njimi seznanja strokovno in splošno javnost.

Kaj je razlog za preplah?

Svetovna zdravstvena organizacija je odločitev za razglasitev PHEIC sprejela zaradi naraščajočega trenda poročanja o sumljivih primerih in smrtih v provinci Ituri, kar kaže na potencialno precej obsežnejši izbruh z znatnim lokalnim in regionalnim tveganjem za širjenje. Splošna negotovost, humanitarna kriza, visoka mobilnost prebivalstva, urbana in pol-urbana narava trenutnega žarišča še povečujejo tveganje za širjenje, kot je že bilo v obsežni epidemiji ebole v provincah Severni Kivu in Ituri v letih 2018–2019. Za razliko od virusa ebole Zaire trenutno ni odobrenih specifičnih zdravil ali cepiv za virus ebole Bundibugyo, kar je dodaten izziv pri obvladovanju izbruha v DRK.

Kakšno je tveganje za Slovenijo?

Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da ni razloga za zapiranje mej oziroma druge omejitve potovanj in trgovanj. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (European Centre for Disease Prevention and Control- ECDC) je glede na razpoložljive informacije ocenil, da je verjetnost okužbe za prebivalce EU, ki trenutno živijo v provinci Ituri ali potujejo vanjo, nizko.

Za prebivalce EU je verjetnost okužbe zelo nizka glede na zelo majhno verjetnost vnosa in sekundarnega prenosa v Evropi. Da je trenutno tveganje vnosa ebole v Slovenijo izjemno majhno, pa v objavi ocenjujejo tudi pri NIJZ.