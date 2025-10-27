Na vmesnih volitvah v Argentini prepričljivo zmagala stranka predsednika Mileija

Piše: C. R.

Na nedeljskih vmesnih volitvah v Argentini, na katerih so volivci izbirali približno polovico poslancev spodnjega doma parlamenta in tretjino senatorjev, je zmagala stranka Svoboda napreduje (LLA) predsednika države Javierja Mileija. Zagotovila si je 101 sedež v 257-članskem spodnjem domu parlamenta in 20 sedežev v 72-članskem senatu.

Skoraj 36 milijonov volivcev je v nedeljo izbiralo 127 od 257 poslancev spodnjega doma parlamenta in 24 od 72 senatorjev. Stranka LLA je na volitvah osvojila 40,84 odstotka glasov in krepko premagala opozicijsko, levosredinsko peronistično gibanje Moč domovine (FP), ki je prejelo 31,64 odstotka glasov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Official results now in from Argentina… Javier Milei’s La Libertad Avanza (purple) has 40.8% of the votes, while the Peronist left-wing opposition (blue) has 24.4%. 90%+ counted. An even better outcome for Milei than their most optimistic prediction. pic.twitter.com/DclKba9maT — Geiger Capital (@Geiger_Capital) October 27, 2025

“Danes smo dosegli prelomnico, danes se začenja gradnja velike Argentine,” je podpornikom v Buenos Airesu dejal Milei in obljubil nadaljevanje politike zmanjševanja vloge države in deregulacije gospodarstva.

Njegova LLA ima po volitvah 101 sedež v spodnjem domu parlamenta in 20 sedežev v senatu. S tem je znatno povečala število sedežev, saj je imela pred volitvami v spodnjem domu le 37 poslancev, v senatu pa šest senatorjev.

Volitve so veljale za prvi preizkus za desnosredinskega Mileija, ki seje po dveh letih vladanja soočal z rahlim upadom priljubljenosti zaradi strogih varčevalnih ukrepov. Svoje je dodal tudi nedaven poraz na lokalnih volitvah v prestolnici. A očitno mu je uspelo ohraniti priljubljenost v javnosti.

Kljub kritikam in težavam Milei v izvajanju obsežnih nujnih reform ne popušča, pri čemer se zanaša tudi na podporo ZDA, ki so sredi meseca dodatno okrepile skupno finančno injekcijo za Argentino na približno 40 milijard dolarjev.

Thousands of Argentines are celebrating the crushing of socialism tonight. Javier Milei did a lot in two years but he's about to take it to the next level. People expect investor confidence in Argentina to start soaring when markets open tomorrow. pic.twitter.com/haQegs0uiB — George (@BehizyTweets) October 27, 2025

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je dejal, da bo finančna pomoč ZDA odvisna tudi od izida volitev, je svojemu zavezniku čestital za zmago.

“Čestitke predsedniku Javierju Mileiju za njegovo veliko zmago v Argentini. Opravlja čudovito delo! Naše zaupanje vanj je potrdil argentinski narod,” je med turnejo po Aziji na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump.