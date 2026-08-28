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petek, 28 avgusta, 2026
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Na Norveškem umrl kralj Harald V., nasledil ga je njegov sin

Tujina
Pokojni kralj Harald V. (foto: dpa / STA)

Piše: STA

V starosti 89 let je danes umrl norveški kralj Harald V., je sporočila kraljeva palača v Oslu. Monarh je bil že od prejšnjega tedna v bolnišnici, v četrtek pa so njegovo stanje popisali kot izredno resno.

“Z globoko žalostjo naznanjamo, da je danes umrl njegovo veličanstvo kralj Harald. Umrl je mirno v petek 28. avgusta ob 6.35 v univerzitetni bolnišnici v Oslu,” je v izjavi, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije, sporočila palača.

Norveški kralj je bil od 17. avgusta v bolnišnici zaradi hemolitične anemije, vrste slabokrvnosti, pri kateri rdeče krvničke propadajo hitreje, kot jih lahko nadomesti kostni mozeg.

Po četrtkovem sporočilu o resnosti njegovega zdravstvenega stanja so se v zadnjem dnevu ob njem zbirali člani njegove družine, množice ljudi pa so polagale rože pred palačo.

Harald V. je na prestolu preživel 35 let, nasledil ga bo njegov sin Haakon.

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