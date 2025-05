Na Hrvaškem mladim vračajo davke, pri nas pa …

Piše: Moja Dolenjska

Medtem, ko se slovenski predsednik vlade, ministri in ministrice v teh dneh večinoma sončijo ob morju, Robert Golob je s spremljevalko odletel kar na španski otok Palma de Malorca, je hrvaška vlada že v petek, 2. maja, začela z delom.

Premier Andrej Plenković je po petkovi seji vlade (z dne 2. maja) sporočil, da začenjajo s procesom vračila davka na dohodek za kar 230.000 mladih na Hrvaškem.

Hrvaška vlada je namreč sprejela zakon, po katerem so mladi do 25. leta starosti v popolnosti oproščeni plačila davka, mladi od 26 do 30 let pa ga plačajo le v višini 50 odstotkov. Polovično torej.

Skupno so jih oprostili za 214 milijonov evrov davka. Toliko denarja mladim vračajo na osebne račune, toliko bo mladim ostalo več.

Andrej Plenković, pod vodenjem katerega sosednja država izredno napreduje, je javnosti sporočil, da tudi na takšen način skrbijo za ekonomsko moč mladih na Hrvaškem.

Mark Boris Andrijanič, nekdanji minister za digitalno preobrazbo, je glede oprostitve davka za mlade zapisal: “Tako delajo pametne države, ki želijo svoje mlade zadržati doma in hkrati pritegniti tuje talente. Ker je razlika med hrvaško in slovensko neto plačo že zdaj majhna, se bo po tej reformi našim mladim precej bolj splačalo delati na Hrvaškem.”

Nadzor cen: To pa še ni vse. Hrvaška vlada je na petkovi seji za zaščito potrošnikov sprejela tudi predlog odloka za nadzor cen v trgovinah na drobno. Hrvaški trgovci morajo tako poleg rednih cen objavljati tudi cene, ki so veljale na dan 2. maj 2025. To bo najboljša primerjava rasti cen in ukrep za zajezitev njihove rasti oz. inflacije.

Vir: X