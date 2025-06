Na Dunaju štirje Sirijci osumljeni posilstva mladoletnice

Piše: C. R.

V nedeljo, 15. junija, so reševalci na Dunaju v predelu Simmering v stanovanju, kjer so bili štirje Sirijci, stari med 21 in 35 let, našli 17-letno najstnico v nezavesti. Po klicu na pomoč so jo oživljali na kraju dogodka in nato prepeljali v dunajsko splošno bolnišnico AKH, kjer so ji diagnosticirali zastrupitev z drogami in poškodbe na telesu.

Ker so poškodbe vzbudile sum spolne zlorabe, je dunajska policija sprožila preiskavo proti vsem štirim migrantom zaradi suma posilstva. Preiskovalec Philipp Haßlinger je potrdil, da štirje osumljenci trdijo, da niso storili nobenega kaznivega dejanja, prav tako pa še niso bili aretirani ali pridržani.

Prejšnji petek so starši iz Spodnje Avstrije najstnico prijavili za pogrešano, v minulih dneh pa je bila omamljena in brez vednosti z družine pripeljana v stanovanje neznancev. Le dva dni pred dogodkom naj bi prijateljem zaupala, da naj bi bila posiljena v gozdu, a ostaja nejasno, ali je to povezano z zgoraj opisanim incidentom.