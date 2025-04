Na Dunaju sodijo privrženki skupine Islamska država, repatriirani iz Sirije

Piše: STA

Na Dunaju je danes potekalo sojenje nekdanji podpornici skrajne skupine Islamska država, ki so jo marca skupaj s sinom vrnili v Avstrijo iz sirskega taborišča za pridržanje. Avstrijka, ki je obtožena terorističnega združevanja in sodelovanja v kriminalni organizaciji, je priznala krivdo. Grozi ji do pet let zapora, poročajo avstrijski mediji.

Na prvem tovrstnem sojenju v Avstriji je ženska, obtožena članstva v teroristični organizaciji in sodelovanja v kriminalni organizaciji, na deželnem sodišču na Dunaju priznala krivdo.

“Prevzema odgovornost za to, kar je storila … in želi v prihodnosti živeti normalno življenje,” je pred začetkom sojenja za francosko tiskovno agencijo AFP povedala njena odvetnica. Življenje v Siriji je danes 26-letna ženska opisala kot zapor.

V obtožnici je navedeno, da je ženska v začetku leta 2015, ko je bila stara 16 let, na Dunaju prek skupnih znancev spoznala v Afganistanu rojenega moškega, s katerim se je poročila v skladu z islamskim pravom. Že tedaj je bila naklonjena Islamski državi, njen soprog pa je bil močno radikaliziran, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Po poroki je njen soprog odpotoval v Sirijo in se pridružil skupini Islamska država, po usposabljanju v Iraku pa je bil del bataljona tujih borcev, ki so se borili na strani Islamske države na severu Sirije. Septembra 2015 ga je IS poslala v boj v Ramadi v Iraku.

Leta 2016 je ženska iz Avstrije odpotovala v Sirijo na območje pod nadzorom Islamske države, da bi se pridružila soprogu. Leta 2017 je rodila sina.

Par se je po hudem porazu IS novembra 2017 predal zavezniškim silam Svobodne sirske vojske (FSA). Ženska je s sinom končala v kurdskem taborišču za pridržanje osumljenih džihadistov, kjer je bila do konca februarja letos. Njenega soproga, s katerim obtožena nima več stikov, so prepeljali v zapor v Iraku, kjer naj bi ga kot nekdanjega borca IS obsodili na smrt.

Odkar so jo marca prepeljali nazaj v Avstrijo, je 26-letnica v priporu, za njenega sina skrbi socialna služba.