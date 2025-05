Mostarska škofija zanika, da je bil nekdanji medžugorski župnik rehabilitiran

Piše: Blagovest.si

Glede na nedavne informacije, ki smo jih objavili, da je Dikasterij za nauk vere odpravil cerkvene kazni, ki jih je patru Jozu Zovku, župniku v Medžugorju v letih 1980 in 1981, naložil prejšnji mostarski škof Ratko Perić, se je oglasila mostarska škofija.

Kot pojasnjujejo, je prefekt Dikasterija za nauk vere kardinal Victor Manuel Fernandez obvestil mostarsko-duvanjskega škofa Petra Palića, da je Dikasterij za nauk vjere na svoji seji 25. februarja letos razpravljal o dovoljenju, da se pater Jozo Zovko lahko vrne v domovino, kjer bi lahko živel v tišini in brez vznemirjanja v samostanu. Njegova vrnitev v domovino bi pomenila dejanje humanosti in izraz krščanske ljubezni in usmiljenja, je zapisal škofijski kancler v Mostarju don Stipe Gale.

S tem je dikasterij nekoliko spremenil dekret iz leta 2019. Spremenjeno je to, da se sedaj lahko pater Zovko vrne na ozemlje BiH, medtem ko ostale določbe ostajajo nespremenjene. Ostati mora nepovezan z “medžugorskim fenomenom”, ne sme izvrševati pravnih poslov in delovati v upravnih organih brez posebnega pisnega dovoljenja generalnega ministra frančiškanskega reda. Prav tako ne sme javno nastopati, niti dajati intervjujev.

De facto to pomeni, da se razen tega, da se pater Jozo Zovko lahko vrne na ozemlje BiH, ne spremeni nič drastičnega. Dikasterij za nauk vere naj bi še naprej omenjal “neprimerno obnašanje omenjenega redovnika v preteklosti”. Kar pomeni, da vse dosedanje prepovedi in omejitve, ki so bile že izrečene, ostajajo v veljavi. O tem, kje bo po novem bival pater Zovko, bo odločila uprava hercegovske frančiškanske province.

Kdor je torej mislil, da bo lahko nekdanji župnik iz Medžugorja iz časa začetka prikazovanj lahko spet javno nastopal, se je zmotil. Naši viri trdijo, da bo kazen verjetno ostala dosmrtna, ne glede na to, da je Sveti sedež lani dal dovoljenje za uradna romanja Cerkve v Medžugorje. Kar sicer ne pomeni priznanja Marijini prikazovanj. Ker je Zovkov primer v rokah Svetega sedeža, trenutno niti mostarski škof Palić niti apostolski vizitator v Medžugorju nadškof Aldo Cavalli ne moreta dati dovoljenje za javno nastop patra Zovka v domovini. Tudi če bi hotela.

Več TUKAJ.