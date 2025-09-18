Migrantske tolpe na Švedskem novačijo otroke za bombne napade

Piše: A. S.

Švedska se po zadnjih bombnih napadih, povezanih z uličnimi migrantskimi tolpami v Stockholmu, pripravlja na hitre spremembe zakonodaje, ki bi policiji omogočile večja pooblastila pri nadzoru »mladoletnikov«.

Vlada namerava sprejeti pravila, s katerimi bi policija lahko nadzirala in prisluškovala tudi mladoletnikom, starim od 12 do 14 let. Trenutna starostna meja je 15. Pobuda prihaja po tem, ko je bilo januarja v Stockholmu izvedenih več kot trideset bombnih napadov, povezanih s »kulturno obogatitvijo«, oziroma migrantskimi kriminalnimi združbami.

Po ugotovitvah policije tolpe za izvajanje takšnih dejanj najemajo otroke prek družbenih omrežij, mladi, večinoma migranti, stari komaj 12 let, pa sprejmejo vlogo napadalcev v želji po hitrem zaslužku. Premier Ulf Kristersson je priznal, da država v trenutnih razmerah ne nadzira situacije. Poudaril je, da se bo treba spopasti tako s kriminalnimi mrežami kot z digitalnimi platformami, ki omogočajo novačenje mladoletnikov. Vlada je zato napovedala tudi pritisk na podjetja, kot sta TikTok in Instagram, naj odstranijo vsebine, ki novačijo mlade za tovrstne »naloge«. V nasprotnem jim grozijo omejitve uporabe na švedskem trgu.

Medtem ko Švedska išče rešitve, so se na razmere v državi odzvali tudi v tujini. Madžarski premier Viktor Orbán je izjavil, da Švedska propada, saj naj bi migrantske tolpe celo pri umorih uporabljale mladoletnike. Skliceval se je na številke, po katerih naj bi bilo aretiranih več sto mladoletnikov, in dogajanje označil kot znak moralne in družbene razgradnje.