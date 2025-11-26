Migranti v Rimu posilili dekle, njenega zaročenca prisilili, da je gledal

Piše: A. S.

V rimskem parku Tor Tre Teste je 25. oktobra prišlo do brutalnega napada na mlad par, ki je pretresel Italijo. Medtem ko sta se 18-letno dekle in njen 24-letni zaročenec zadrževala v avtomobilu, ju je napadla skupina magrebskih migrantov.

Dekle so zvlekli iz avtomobila in jo posiljevali, njenega zaročenca pa so prisilili, da je gledal. Kot poročajo mediji, prihajajo napadalci iz Severne Afrike.

Policija je po obsežni preiskavi aretirala tri moške, ki naj bi bili povezani z napadom. Dva so prijeli v Rimu, tretjega so izsledili in pridržali nekaj dni pozneje v Veroni. Vsi trije so osumljeni ropa in spolnega nasilja.

Kljub aretacijam pa preiskava ostaja odprta, saj laboratorijska DNK analiza, opravljena na zbranih bioloških sledovih, ne ustreza nobenemu izmed aretiranih. Preiskovalci tako sumijo, da so pri napadu sodelovali dodatni storilci, ki so še vedno na begu.