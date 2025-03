Migranti napadli in pregnali policiste v pariškem predmestju

Piše: A. S.

Francija se zaradi množičnih migracij sooča z vse večjo stopnjo kriminala. Priseljenskim tolpam velikokrat tudi policisti niso več kos, kot dokazuje posnetek, ki je nedavno zaokrožil na spletu.

V Parizu in drugih večjih mestih se pojavlja vse več t.i. `no-go con´, oziroma območij, ki jih že skoraj popolnoma obvladujejo priseljenci iz tretjega sveta. V predelih, kjer prevladujejo migranti policija ni dobrodošli, policisti pa so velikokrat napadeni in morajo celo bežati.

Mar Francija izgublja nadzor nad lastnim ozemljem? Nedavno je prišlo do novega tovrstnega primera v severnem predmestju Pariza, občini Saint-Denise, kjer so migranti napadli policiste. Slednji so se umaknili v svoja službena vozila in pobegnili. Več o tem kako izgleda v praksi kulturna obogatitev pa si lahko ogledate v spodnjem posnetku.

French police fleeing after having come under attack yesterday by migrant gangs in the no-go zone Saint-Denis in Paris.

The French state has been losing control of dozens of such no-go zones over the past decades.

🇫🇷 pic.twitter.com/CkimJmwFhv

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 31, 2025