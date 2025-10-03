Meloni o flotilji za Gazo: “Instrumenti tistih, ki želijo preprečiti vsak poskus premirja”

Piše: C. R.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je v odzivu na flotiljo za Gazo ostro kritizirala udeležence slednje in dejala, da so ti »instrumenti tistih, ki želijo preprečiti vsak poskus premirja«.

Kot poudarja, levičarski blazneži ogrožajo ameriški mirovni sporazum in lahko škodujejo diplomatskim prizadevanjim za dosego trajnega premirja v regiji. Flotila Global Sumud, sestavljena iz več kot štiridesetih plovil in okoli petsto aktivistov iz različnih držav, med njimi tudi “znanih osebnosti”, kot je Greta Thunberg, je poskušala prebiti izraelsko pomorsko blokado Gaze. Izraelske obalne sile so več plovil prestregle v mednarodnih vodah, udeležence pa odpeljale v pristanišča, kjer naj bi jih deportirali.

Italija se je na incident odzvala tudi z vojaškimi ukrepi, saj je v vzhodno Sredozemlje napotila fregato, da bi zaščitila svoje državljane na krovu. Meloni je sicer že pred tem obsodila napade na flotiljo, a hkrati poudarila, da takšne akcije predstavljajo nevarnost za regionalno stabilnost in spodkopavajo vsakršne diplomatske iniciative. Kritike flotilje je pospremila z opozorilom, da se pod krinko humanitarnih namenov pogosto skrivajo politični cilji, ki utegnejo poslabšati že tako napete razmere na Bližnjem vzhodu.