Med sprehajanjem psa ga je zabodel in ubil afganistanski azilant

Piše: A. S.

Policija v Londonu je pridržala 22-letnega moškega afganistanske narodnosti, ki je v krvavem napadu z nožem v zahodnem delu britanske prestolnice zabodel tri ljudi.

V napadu je migrant ubil 49-letnega moškega, še dva pa sta bila ranjena. Incident se je zgodil v ponedeljek okoli 16.40 v ulici Midhurst Gardens v predelu Uxbridge.

Policisti so na kraju našli tri poškodovane moške. Eden od njih, 49-letni Wayne Broadhurst, je umrl na kraju dogodka, 14-letnik in 45-letni moški pa sta bila s hudimi poškodbami odpeljana v bolnišnico. Po poročilih naj bi bil Broadhurst napaden med sprehajanjem psa, ko ga je storilec od zadaj večkrat zabodel. Napadalca ni poznal, motiv napada pa za zdaj ostaja neznan.

Policisti so osumljenca ob prihodu na kraj onesposobili in ga aretirali. Po navedbah medijev je osumljeni v Veliko Britanijo prišel leta 2020, ko je v državo vstopil skrit v tovorni prikolici in zaprosil za azil, ki mu je bil kasneje odobren. Leta 2022 je pridobil dovoljenje za bivanje.

Po besedah očividcev je osumljenec po napadu kričeč zbežal iz stanovanjske hiše, kjer je prebival, preden so ga policisti izsledili in obvladali. Na kraj so hitro prispeli reševalci, a kljub njihovim prizadevanjem je bila ena oseba razglašena za mrtvo na kraju dogodka.