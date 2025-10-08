Maročan v Italiji žensko napadel z mačeto in jo posilil

Piše: A. S.

Italijanska policija je aretirala 22-letnega moškega maroškega porekla, obtoženega, da je aprila letos v gozdnatem predelu pri mestu Rieti brutalno pretepel in posilil 30-letno žensko.

Po poročilih italijanskih medijev naj bi napadalec žrtev napadel z ročajem mačete, jo udarjal s pestmi in brcal, nato pa jo prisilil v spolni odnos. Ženska je po napadu uspela pobegniti in poiskati zdravniško pomoč v bolnišnici v Rietiju, kjer so ji oskrbeli poškodbe.

Dogodek se je zgodil v noči na 30. april v odmaknjenem predelu, kamor naj bi se žrtev odpravila, da bi kupila mamila pri znanem preprodajalcu. Napadalec, ki naj bi bil pijan, jo je med srečanjem napadel, pretepel in posilil. Po napadu je ženska policiji opisala napadalca in ga prepoznala na fotografijah v policijski evidenci.

Po večmesečni preiskavi so kriminalisti Rietija skupaj s policijo iz Neaplja migranta izsledili v hotelu v neapeljski četrti Vasto Arenaccia, kjer je bil prijet. Pri iskanju osumljenca jim je pomagal sistem “Alloggiati Web”, ki beleži prisotnost gostov v italijanskih hotelih in nastanitvah. Osumljeni je bil po prijetju prepeljan v zapor Secondigliano v Neaplju, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.

Zoper njega so bile vložene obtožbe za posilstvo, hujše telesne poškodbe, posedovanje orožja, oviranje pravice in promet z drogami. Po poročilih Adnkronosa, Repubbliche in RaiNewsa je moški leta 2022 vstopil v Italijo in zaprosil za mednarodno zaščito. Italijanski preiskovalci so med preiskavo odvzeli tudi vzorce DNK ter zbrali več pričevanj, ki potrjujejo navedbe žrtve.

Mediji navajajo, da žrtev ni v življenjski nevarnosti, je pa utrpela več poškodb zaradi udarcev in je bila hospitalizirana. Policija preiskuje morebitne povezave z nezakonito trgovino z drogami na območju, kjer se je napad zgodil, saj naj bi bil napadalec povezan z lokalnim krogom preprodajalcev.