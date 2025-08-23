Piše: Spletni časopis

Ukrajinci še naprej uničujejo naftno in vojaško infrastrukturo Rusije v Rusiji, kar je znova ustavilo tudi dotok nafte na Madžarsko in Slovaško.

Na več delih fronte, kjer so ruski okupatorju v zadnjih mesecih zasedli Ukrajini dodatna ozemlja, slišati je bilo celo ocene o prebitju fronte, ruska vojska zadnji teden doživlja poraze in se mora umikati po velikih izgubah. Uresničile so se črnoglede napovedi v Rusiji, da bodo s prodorom iz Kurska, iz katerega so se Ukrajinci morali umakniti, v regiji Sumi padli v pripravljeno past dobro organizirane obrambe in bo veliko žrtev za nič. Da ruski vojski ne gre po načrtih, kaže menjava poveljnika ruske vojaške skupin sever Aleksandra Lapina, ki je vodil vojsko na tem območju. A nič bolje jim ne kaže na območju Donetska, ki so ga uradno v celoti že pred leti razglasili za svojega, pa čeprav ga vojaško ne morejo zasesti, so pa povzročili velikansko razdejanje. V mestih, ki jih tam zasedajo že desetletje, zaradi uničene in slabo vzdrževane infrastrukture ne delujejo več niti vodovodi.

Veliko območje, kjer je Rusom uspel prodor v bližina mesta Toretsk, so zadnje dni Rusi že skoraj v celoti izgubili. Ob poročanju o velikem ruskem uspehu na tem območju pred tem je bilo precej pomislekov, da so Rusi prodrli z manjšimi skupinami vojakov na območje, kjer se ne bo mogoče braniti in kjer vojakov ne bodo mogli dolgo oskrbovati niti z droni. Kar so počeli. Ko je Ukrajinska vojska tja poslala dodatne enote, tudi daljinsko vodene oklepnike, s katerimi napadajo brez posadk, so Rusi začeli naglo izgubljati. Andrew Perpetua, ki velja za previdnega in realnega analitika dogajanja, je ocenil, da se ruska taktika napadov s poceni ladami in motocikli, katere posledica je masaker njihove pehote, strateško ni dokazala za dolgoročno uspešno za zasedbo ozemelj.

Zemljevid dogodkov na fronti, ki ga redno dopolnjuje ta ameriški analitik, zadnje dni kaže dva zelo nenavadna dogodka. Z rdečim krogom je označeno območje, ki ga ruska vojska izgublja po domnevnem prebitju fronte pred tem. A še bolj zanimive so oznake v modrem krogu, ki kažejo velikansko število uničenih transportnih vozil ruske vojske. Lad in podobnega. Ko smo bili priča podobnim dogodkom v Kursku, kjer so Rusi uspeli sesuti oskrbovanje ukrajinskih enot s podobnim masakrom, so se sčasoma morali Ukrajinci umakniti. Ni nujno, da bodo posledice zdaj enako dramatične, o onemogočanje logistike lahko spravi ruske okupatorje v velike težave. Brez hrane, vode in streliva se je težko boriti.

K oteževanju oskrbe sodi tudi nadaljevanje ukrajinskega razstreljevanja ruskih rafinerij, naftnih objektov, pa tudi železniških prog, po katerih dovažajo strelivo in zaloge na okupirana ozemlja in po njih. Zaradi uničenih naftnih objektov je poskočila cena naftnih derivatov v Rusiji, pred črpalkami pa so dolge vrste. To pa ne pomeni, da je v težavah vojska. Ta ima zanesljivo prioriteto pri oskrbi. Napadi na številne železniške kompozicije na Krimu in drugod na zasedenih ozemljih in v Rusiji, pa tudi sicer železniško infrastrukturo, pa lahko povzročijo resne težave.

Dogajanje ima posledice tudi mednarodno, ker so na Madžarskem in Slovaškem že spet ostali brez nafte iz Rusije zaradi napadov enot dronov, ki jih vodi ukrajinski poveljnik zračne vojske ptic Robert Yosypovych Brovdi, ki je po rodu Madžar (del madžarske manjšine v Ukrajini). Ta je napade pospremil s sporočilom v madžarščini: “Ruszkik haza!” V prevodu: “Rusi, pojdite domov!”

Madžarska in Slovaška, ki slovita po tem, da zadnja leta onemogočati ukrepe EU proti Rusiji in tudi pomoč tej napadeni državi, sta zaradi ustavitve dotoka poceni nafte znova od EU zahtevali, da naj Ukrajino prepriča, da tega dela ruske naftne industrije ne sme obstreljevati. Protestirali so celo v ZDA pri Donaldu Trumpu, ki je prejšnji teden na prošnjo evropskih voditeljev poklical Viktorja Orbana s prošnjo, naj že preneha blokirati pristopna pogajanja Ukrajine k EU.

Kakšne težave so Ukrajinci Rusom pred umikom povzročali v Kursku, pa se je pokazalo, ker je moral Putin za pomoč prositi korejskega diktatorja Kim Džong Una, ki je poslal svojo vojsko. Zahodne države na podoben način z vojaki Ukrajini nikoli niso pomagale proti ruskim okupatorjem. V Severni Koreji so na državni televiziji, ki je predvsem propagandni aparat režima, te dni objavili posnetke, kako je rusko letalo pripeljalo še zadnji kup krst, ki so posledica teh odločitev.