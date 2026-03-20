Macron gladko nasedel Golobu, nekdanja dopisnica TVS iz Londona Nina Kojima mu je odgovorila takole …

Piše: G. B.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v Bruslju sinoči opozoril, da je slovenski premier Robert Golob žrtev vpletanja v volitve z dezinformacijami in vmešavanjem tretjih držav. Ob prihodu na vrh EU je še dejal, da bi se morali Evropejci angažirati za zaščito demokracije.

S tem dejanjem je Macron pokazal, da je zelo labilen in da očitno verjame na besedo politikantom. Golob se je sicer v Bruslju sestal s politično skupino Renew.

Na izjavo francoskega predsednika se je odzvala nekdanja dopisnica TVS dr. Nina Kojima preko omrežja X:

Gospod predsednik @EmmanuelMacron, dovolite mi, da vam z vsem dolžnim spoštovanjem postavim vprašanje: zakaj se vmešavate v volitve majhne evropske države, kot je Slovenija? Na podlagi česa imate pravico, da glavnega opozicijskega kandidata primerjate z Viktorjem Orbánom? Naj spomnim, da je bil gospod Janez Janša med prvimi evropskimi politikami, ki so se po ruskem napadu na Ukrajino odpravili v Kijev ter tam izrazili podporo ukrajinskemu narodu in predsedniku Volodimirju Zelenskemu. Vas tam ni bilo. Ob tem je aktualni predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Robert Golob, ob svoji volilni zmagi javno izjavil, da bo »očistil« javno radiotelevizijo tako imenovanega janšizma. Med prvimi sem bila zaradi tega odstranjena, kmalu zatem pa še več drugih novinarjev z drugačnimi pogledi. Ali je po vašem mnenju sprejemljivo podpirati oblast, ki si utrjuje položaj z omejevanjem svobodnih medijev? Takšna ravnanja bi bila v Franciji težko predstavljiva – tega se dobro zavedate. Spoštljivo vas pozivam, da se posvetite lastnim odgovornostim. Do nedavnega sem vaše objave spremljala z zanimanjem in spoštovanjem, danes pa se ob njih upravičeno sprašujem. Dovolite mi še eno vprašanje: kakšna so vaša stališča oseb do položaja novinark, ki se soočajo s takšnim ravnanjem? Pred tednom dni sem predsednika vlade pozvala k opravičilu, ker me je odstranil z delovnega mesta. Do danes odgovora nisem prejela. Sem članica NUJ (National Union of Journalists), dvojna državljanka in nekdanja dopisnica RTV Slovenija. Naj ob tem dodam, da se je gospod Janša večkrat srečal z največjimi predstavniki Združenega kraljestva, tudi z britansko kraljico. Ali lahko enako trdimo za aktualnega predsednika?”