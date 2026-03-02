Libanon ima vsega dovolj: prepovedal je vojaške aktivnosti Hezbolaha

Piše: C. R.

Libanonska vlada je danes uvedla prepoved vojaških dejavnosti šiitskega gibanja Hezbolah, ki ga podpira Iran, češ da so te nezakonite. Od gibanja je ob tem zahtevala predajo vsega orožja državi, je naznanil premier Navaf Salam.

Salam je ob naznanilu “takojšnje prepovedi” vseh Hezbolahovih varnostnih in vojaških in dejavnosti pojasnil, da te veljajo za nezakonite. Od gibanja, ki je zastopano tako v vladi kot parlamentu, je zahteval predajo orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odločitev je vlada sprejela, potem ko je Hezbolah sredi regionalnih napetosti po ameriško-izraelskih napadih na Iran in posledičnem iranskem obstreljevanju držav v regiji, ponoči izstrelil več raket proti Izraelu. Ta se je odzval s povračilnimi napadi.

Kot piše britanski BBC, je Hezbolah to storil brez posvetovanja z vlado, ki v napadih vidi spodkopavanje svoje politike izogibanja stopnjevanju napetosti v regiji.

Hezbolah je šiitsko gibanje in ena najmočnejših oboroženih skupin v regiji, ki so zveste Iranu. Ta je v urjenje in opremljanje gibanja v zadnjih desetletjih po poročanju BBC vložil več milijard dolarjev.

Hezbolah in Izrael se medsebojno napadata od ustanovitve gibanja v 80.letih preteklega stoletja. Iz zadnje vojne med njima, ki je izbruhnila oktobra 2023, je Hezbolah izšel močno oslabljen.

Libanonska vlada je že avgusta lani odredila postopno razorožitev gibanja, v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja z Izraelom iz novembra 2024 pa naj bi se Hezbolah tudi umaknil z juga Libanona. Izrael kljub temu še naprej napada tarče, ki naj bi bile povezane s Hezbolahom.