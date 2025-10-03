Levičarji in propalestinski skrajneži razgrajali po Trstu

Piše: C. R.

V četrtek zvečer se je po ulicah Trsta zbralo približno 1.500 ljudi, ki so protestirali proti akciji Izraela, ki je prestregel konvoj plovil nevladnikov in levičarjev, ki je skušal prebiti blokado in priti do Gaze.

Protest se je začel na trgu Piazza della Borsa in se je kmalu sprevrgel izgrede in nezakonit pohod po središču mesta. Udeleženci so nosili palestinske zastave in transparente z zahtevami po izpustitvi levičarskih aktivistov, ki jih je izraelska vojska pridržala na morju.

Shod se je končal pri glavni železniški postaji, kjer je del protestnikov poskušal na silo vdreti v stavbo, a jih je zaustavila policija. Po poročilih nekaterih očividcev naj bi posamezniki med pohodom celo razbijali avtomobile, kar je pri mnogih meščanih povzročilo ogorčenje.

Čeprav je bil protest sprva predstavljen kot miren izraz solidarnosti, so dogodki hitro pokazali resničen obraz skrajne levice; protestniki so povzročali zmedo v mestnem središču in ogrožali javni red.

TRST sinoči: islamska teritorialna obramba terorizira Tržačane pic.twitter.com/Vt8uNQrxFB — ☃️Sergij☢️ (@2021m2021) October 3, 2025