Piše: Spletni časopis

V bolnišnici je zaradi strelnih ran končal 43-letni Ahmed al-Ahmed, lastnik trgovine s sadjem in oče dveh otrok, ki je v Avstraliji lastnoročno razorožil enega od teroristov, ki so na judovski praznik streljali s puškami na predstavnike judovske skupnosti v Sydneyju.

Vsaj enajst ljudi je umrlo, 29 je ranjenih. Policija je potrdila, da terorističnega napada sumi dve osebi, eden je mrtev, drugi pa v bolnišnici v kritičnem stanju. Eden od teroristov je po rodu iz Pakistana. V vozilu v bližini so policisti odkrili tudi eksploziv.

»Dejanje zla, antisemitizma in terorizma, ki je zadelo srce našega naroda,« je napad ocenil avstralski premier Anthony Albanese.

Ahmed al-Ahmed, ki je razorožil enega od teroristov, da ni pobil še več ljudi, je šel slučajno mimo kraja streljanja in strelcu, čeprav je bil sam neoborožen, iztrgal puško iz rok. V Avstraliji ocenjujejo, da bo preživel rane, ki po prvih informacijah niso smrtno nevarne.

Posnetki na družabnih omrežjih, kako je razorožil terorista, ki kažejo skorajda herojski pogum, so takšni:

Med ubitimi je najmanj eden državljan Izraela, še eden pa je med ranjenimi v bolnišnici. Hanuka ali praznik luči je pomemben judovski praznik, praznovanje traja osem dni. Napad se je zgodil prvi dan praznovanja.

Med žrtvami je zaradi strela v glavo tudi Alex Kleytman, ki je s soprogo v Avstralijo prišel iz Ukrajine.

V Avstraliji smo bili, podobno kot še v nekaterih državah Zahoda, priča protestom proti Izraelu po vojni, ki so jo sprožili Palestinci iz Gaze, ki jih je vodil Hamas, ki se mu je takoj, še isti dan, pridružil Hezbolah iz Libanona, pa tudi Hutiji iz Jemna. Vojna je imela velike posledice, v Siriji je padel režim, ki sta ga tam desetletje nasilno vzdrževala Rusija in Iran, Iranu je Izrael onesposobil pomemben del vojaških kapacitet, ker ga je ta obstreljeval z raketami, bil pa je Iran tudi za vojaškimi akcijami Hamasa, Hezbolaha in Hutijev, ki vsi veljajo za iransko vodene para vojaške organizacije.

Verjetni cilj vojne, ki so jo sprožili na rojstni dan Vladimirja Putina, je bil preusmeriti vojaško pomoč in pozornost od Ukrajine na Gazo in Izrael za interese Rusije. Iran je pomemben zaveznik Rusije pri poskusu okupacije in podreditve Ukrajine.

Najvišjo ceno so plačali civilisti v Gazi.

Del vojne je bil ves čas propagandni poskus za posledice vojne, ki so jo sprožili iz Gaze, obtožiti Izrael in razširiti sovraštvo do Judov.

Konflikt je ustavil ameriški predsednik Donald Trump s premirjem, ki ga je uspel doseči tudi s pomočjo sosednjih arabskih držav.