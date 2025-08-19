Koga vleče za nos Irena Joveva?

Piše: G. B.

Očitno bo kar držalo pravilo, da v dvomnih primerih družbenih konfliktov najraje svoje lončke pristavljajo tisti, ki nimajo čiste vesti. To se dogaja tudi v primeru Srbije.

Evropska poslanka Irena Joveva (Renew/Svoboda) je namreč skupaj z avstrijskim strankarskim kolegom Helmutom Brandstätterjem srbske študente oziroma protestnike predlagala za nagrado Saharov za svobodo misli, so včeraj sporočili iz pisarne evroposlanke. Po njunem prepričanju bi podelitev nagrade študentom vsaj deloma povrnila zaupanje srbske javnosti v EU. Nagrada Saharov za svobodo misli je priznanje, ki ga EU vsako leto, od 1988, podeljuje posameznikom ali organizacijam za delo na področju človekovih pravic.

Poslanca sta se za predlog nominacije, h kateremu sta pisno pozvala tudi ostale kolege v Evropskem parlamentu, odločila zaradi “pogumne in neomajne zavezanosti srbskih protestnikov demokratičnim vrednotam, sploh ob naraščajočem nasilju, ostrem zatiranju svobode medijev in sistematičnem omejevanju temeljnih pravic, kar izvaja srbska oblast”. Ob tem poslanca ostro in nedvoumno obsojata “brutalno nasilje in prekomerno uporabo sile režima Aleksandra Vučića proti miroljubnim protestnikom”. Po njunem prepričanju tovrstna dejanja nadalje spodkopavajo vladavino prava in temeljna demokratična načela, kar Srbijo le še bolj oddaljuje od prihodnosti znotraj EU, piše v sporočilu.

“Srbski študenti, ki vodijo trenutne proteste, poosebljajo sam duh nagrade Saharov. Neustrašno zahtevajo svobodno in demokratično Srbijo v skladu s temeljnimi vrednotami EU, kot so človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost in vladavina prava,” sta navedla evroposlanca. Evropsko komisijo in države članice sta ob tem pozvala, naj izkoristijo vsa pravna sredstva za izvajanje pritiska na srbske oblasti, da te začnejo upoštevati vladavino prava. Po njunih navedbah podelitev nagrade Saharov protestnikom ne bi pomenila zgolj priznanja njihove ključne vloge pri evropski prihodnosti Srbije, temveč bi tudi vsaj deloma povrnila zaupanje srbske javnosti v načelnost EU, poroča STA.

Množični protivladni protesti pod vodstvom študentov so se v Srbiji začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Protestniki zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve. Oblasti s predsednikom Vučićem na čelu proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisujejo tudi tujim vplivom in opoziciji. Včeraj smo že poročali, da je predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić nesrečo v Novem Sadu razglasila za namerno sabotažo, s katero želijo rušiti oblast. Skratka, po njeno je bilo zrušenje nadstreška vnaprej načrtovano in del zarote.

Gre za brezobziren populizem

Ne glede na obnašanje srbskih oblasti, ki v marsičem spominjajo na Putinovo avtokracijo v Srbiji, pa je potrebna skrajna previdnost, ko začnejo svoje usluge ponujati politiki tipa Irena Joveva. Ki sicer predstavlja le vrh ledene gore dvojne igre slovenske tranzicijske levice. Kot je znano, slovenska vlada uvaja nove in nove ukrepe proti Izraelu, ne upa pa si uvesti sankcij proti Miloradu Dodiku. In navsezadnje, med protestniki se pojavljajo vse vrste simbolov, od četniških pa vse do ruskih. Toda najdemo lahko tudi tiste iz “nasprotnega pola”, namreč iz Sorosovega ideološkega imperija.

Kot pravi politični komentator Miran Videtič, je Joveva “ena najbolj brutalnih EU poslank” glede na njeno provokativno obnašanje glede Balkana. Tako “trdorokci” kot tisti, ki na videz sicer nastopajo proti oblasti, imajo ene in iste gospodarje z zgolj ekonomskimi interesi na Balkanu. “Mir jih ne zanima, ker če je mir ljudje razmišljajo samostojno in neodvisno, se veselijo, se družijo in so naprednih, pozitivnih misli,” je potezo evropske poslanke na facebooku komentiral Videtič.