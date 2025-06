Kam so pajki Mosada pičili Putina in kako bo udaril, da bi skril polom

Piše: Spletni časopis

Najmanj šest bombnikov dolgega dosega Tu-95MS, vrednih tudi do sto milijonov dolarjev, štiri TU-22M3, vrednih od 40 do sto milijonov dolarjev, in en poveljniški A-50U vreden od 330 do pol milijarde dolarjev, je bilo po ocenah New York Timesa zanesljivo uničenih v nedeljskem napadu, ki so ga Ukrajinci izvedli s pomočjo tovornjakov, ki so po Rusiji prevažali montažne hiše, v resnici pa so bile to “letalonosilke” za drone.

To so prve ocene v ZDA, po katerih bi naj bilo v Rusiji uničenih ali hudo poškodovanih vsaj 20 letal, vsako je vredno tudi do sto milijonov dolarjev. A število se lahko, ko bodo dostopnejši še natančnejši satelitski posnetki, še poveča. V Rusiji je veliko jeze, ker so katastrofalno škodo razkrili tudi video posnetki, ki so jih na njihovih družabnih omrežjih objavili ruski vojaki na kraju napadov. Kako huda je jeza pokaže ruski televizijski voditelj, ki predlaga, da bi nabornika, ki je razkril podrobnosti o strahovitih posledicah, postavili pred njegovo enoto in ustrelili zaradi izdaje domovine.

