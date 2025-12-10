Je Hamas skrival otroško hrano, da bi ustvarjal humanitarno krizo?

Piše: C. R.

Po navedbah ameriško-palestinskega aktivista Ahmeda Fouada Alkhatiba so prebivalci Gaze odkrili velike količine formule za dojenčke in otroških hranilnih napitkov, skritih v skladiščih, ki naj bi bila povezana z ministrstvom za zdravje v območju pod nadzorom Hamasa.

Alkhatib je objavil video, na katerem so vidni zaboji z otroško hrano, za katere trdi, da predstavljajo »na tone« nedotaknjenih zalog, domnevno skritih med tem, ko so civilisti poročali o hudem pomanjkanju.

Nekateri izraelski mediji so ob tem zapisali, da naj bi bila hrana zadržana z namenom poglabljanja humanitarne krize in okrepitve mednarodnega pritiska na Izrael. Humanitarne organizacije do zdaj sicer niso potrdile, da bi pregledale ali prevzele omenjene zaloge, kar pomeni, da ostaja odprto vprašanje, ali video prikazuje resnično stanje in ali je šlo za namerno prikrivanje pomoči ali za nepojasnjene logistične okoliščine.

Poročila prihajajo v času, ko organizacije opozarjajo na nevarno pomanjkanje otroške hrane v Gazi, zato je zgodba sprožila burne odzive.