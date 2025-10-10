Izraelska vlada odobrila prvo fazo Trumpovega mirovnega načrta za Gazo

Piše: Domen Mezeg, Nova24TV.si

Izraelska vlada je uradno potrdila prekinitev ognja kot prvi korak v mirovnem načrtu s Hamasom, ki ga je predlagal predsednik ZDA Trump.

Dogovor predvideva izpustitev vseh izraelskih talcev, tako živih kot mrtvih, v roku 72 ur po potrditvi sporazuma, v zameno pa bo Izrael izpustil palestinske zapornike. V okviru sporazuma bo ZDA v regijo poslala približno 200 vojakov, ki bodo nadzirali izvajanje dogovora v Gazi, poroča AOL.

Med vladnim srečanjem, na katerem je bil dogovor potrjen, je izraelski premier Benjamin Netanjahu izrazil hvaležnost Trumpovi administraciji, zlasti predsednikovemu posebnemu odposlancu za Bližnji vzhod Steveu Witkoffu in njegovemu zetu Jaredu Kushnerju, ki sta imela ključno vlogo pri pogajanjih.

Benjamin Netanjahu je poudaril, da je vrnitev talcev eden izmed glavnih ciljev izraelske vojne strategije in da je ta dogovor zgodovinski dosežek, ki ga brez ameriške pomoči ne bi bilo mogoče doseči. Trump je že prejšnji teden v Beli hiši gostil Netanjahua, kjer sta skupaj predstavila 20-točkovni mirovni načrt.

Začasna tehnična palestinska uprava

V objavi na družbenem omrežju Truth Social je Trump izrazil ponos nad doseženim dogovorom in napovedal, da bodo vsi talci kmalu izpuščeni. Dogovor zahteva tudi umik izraelskih sil na dogovorjeno linijo ter vzpostavitev “območja brez terorizma” v Gazi. Pomemben del načrta je tudi vzpostavitev začasne tehnične in nepolitične palestinske uprave, ki bo skrbela za vsakodnevno delovanje javnih storitev v Gazi.

Ta uprava bo pod nadzorom novega palestinsko-mednarodnega prehodnega organa z imenom “Odbor za mir”, ki ga bo vodil predsednik Trump, med člani pa naj bi bil tudi nekdanji britanski premier Tony Blair. Odbor bo odgovoren za financiranje in usmerjanje obnove Gaze, dokler palestinska oblast ne zaključi reform in ponovno prevzame nadzor nad ozemljem.

Hamas bo izključen iz vodenja enklave

Načrt izrecno določa, da Hamas ne bo imel nobene vloge v prihodnjem upravljanju Gaze, medtem ko bodo regionalni partnerji, kot so Katar, Egipt in Turčija, zagotovili spoštovanje dogovorjenih obveznosti kot mediatorji.

Prav tako je zagotovljeno, da Izrael ne bo okupiral ali priključil Gaze. Trump naj bi konec tedna obiskal regijo in nagovoril izraelski parlament (Kneset), kar bo dodatno poudarilo pomen dogovora, ki naj bi bil prvi korak k trajnemu in pravičnemu miru za vse vpletene strani.