Italijanske oblasti razbile mamilarsko organizacijo na severu Jadrana

Piše: C.R., STA

Italijanske oblasti so razbile italijansko-albansko kriminalno organizacijo, ki je z drogami oskrbovala letovišča v severnem Jadranskem morju, tudi v bližini slovenske meje v Sesljanu, ter več regijah na severu Italije. Tržaška policija je v operaciji aretirala 16 osumljencev in zasegla skoraj 100 kilogramov drog.

Ovadili so skupno 35 oseb, medtem ko so policisti zasegli tudi premoženje v vrednosti 1,1 milijona evrov, tri pištole z odstranjenimi serijskimi številkami, več nožev, gotovino, luksuzne ure in avtomobil, predelan za prevoz mamil, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Po poročanju Primorskega dnevnika je organizacija iz Albanije prek Balkana v Italijo tihotapila večje količine prepovedanih drog in jih nato preprodajala v različnih krajih v severni in srednji Italiji.

Skupina je z drogami oskrbovala Lombardijo, Ligurijo in Toskano, med poletnimi meseci jo je preprodajala tudi v severnem Jadranu, med njimi v krajih Lignano Sabbiadoro, Bibione, Jesolo, Caorle, Gradež in Sesljan. Droge so v obmorskih krajih prodajali pred klubi, bari, kopališči in nastanitvenimi objekti.

Oblasti so preiskavo, ki jo je vodilo milansko tožilstvo, specializirano za boj proti mafijskim organizacijam, sprožili, potem ko je policija prijela dva domnevna prevoznika drog med kontrolnim pregledom v bližini Latisane in zasegla dva kilograma konoplje.

Pripadniki finančne policije so več časa sledili tihotapcem in preprodajalcem drog, redno so jim prisluškovali in pozorno sledili njihovemu delu. Po navedbah oblasti je organizacija uporabljala šifrirane komunikacijske platforme, redno menjavala mobilne telefone, SIM-kartice in vozila

Drogo, konopljo, hašiš in kokain, so kriminalci skladiščili v raznih stanovanjih in avtomobilskih garažah, še navaja Primorski dnevnik. V bližini Pavie pa so uredili toplo gredo, v kateri so sami začeli gojiti konopljo.