Piše: Kulturni marksizem

V zadnjih letih je bil med Rusi le Stalin tako priljubljen kot Putin sam. Kremelj je gojil podobo Stalina kot primer močnega voditelja, zmagovalca nad fašizmom in tekmeca Zahoda, zdaj pa je v različnih mestih po vsej Rusiji postavljenih več kot sto kipov sovjetskega diktatorja. Leta 2019 je po anketi Levada centra 70 odstotkov Rusov – 50 odstotkov mladih, starih med 18 in 24 let – Stalina videlo kot pozitivno osebnost za Rusijo, v primerjavi s 54 odstotki leta 2016, kar kaže na uspeh propagande in izobraževalnih gradiv, ki od leta 2006 rehabilitirajo ali zmanjšujejo pomen sovjetskih zločinov.

Do zdaj se je s Stalinom za naklonjenost ruskega ljudstva lahko kosal le Putin, vendar v zadnjih tednih priljubljenost ruskega predsednika vztrajno upada. Globinski napadi ukrajinskih brezpilotnih letal, utrujenost zaradi dolgotrajne specialne vojaške operacije – katere zmaga po štirih letih še vedno ni na vidiku – pomanjkanje goriva in nepriljubljeni ukrepi, kot je izpad interneta, so spodkopali zaupanje ruskega ljudstva v carja. Po podatkih državnega centra za raziskave javnega mnenja VTSIOM, zbranih med 22. in 28. junijem, se je Putinova podpora znižala na 66,9 odstotka, s 70,4 odstotka prejšnji teden, zaupanje v njegovo vodstvo pa se je prav tako zmanjšalo, s 76,7 odstotka na 73,3 odstotka. Hkrati se je delež nezadovoljnih povečal in zdaj znaša 21,3 odstotka, s prejšnjih 19,7 odstotka. Center Levada je poročal o padcu Putinove podpore na 74 odstotkov junija, s 79 odstotkov maja. Številke za zadnje mesece so najnižje od leta 2022, ko je Putinova priljubljenost narasla z začetkom domnevne hitre specialne vojaške operacije. Vendar se zdi, da je zaupanje v carja za Zahodnjake zelo visoko v primerjavi z delovanjem naših politikov, katerih ravnanje z zadevami javnost le redko odobrava. Bistvo je, da se na Zahodu, za razliko od Rusije, državljani ne bojijo, da bi jih država kaznovala, če bi izrazili stališča, ki so v nasprotju s stališči vlade. Stopnja odziva na javnomnenjske ankete v Rusiji je nizka, tako kot v zahodnih državah, in se je z leti zmanjšala. Na primer, v Združenih državah Amerike se je stopnja odziva na telefonske ankete zmanjšala s 40 odstotkov v devetdesetih letih prejšnjega stoletja na 6 odstotkov danes zaradi razširjenosti neželene pošte, prikrite kot ankete. V Rusiji je odstotek podoben, vendar je stopnja odziva tako nizka zaradi političnih razlogov. Zaradi tega je padajoči trend Putinove priljubljenosti pomemben znak.

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