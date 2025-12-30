Islamska država še vedno obstaja, njeni teroristi pobijajo policiste

Piše: C. R.

Turška policija je danes izvedla obsežno operacijo proti skrajni skupini Islamska država (IS) in po vsej državi prijela skupno več kot 350 oseb, osumljenih povezav z IS, je na omrežju X sporočil notranji minister Ali Yerlikaya.

Po navedbah ministra so racije izvedli v 21 provincah, med drugim v Ankari, Antalyi in Istanbulu, skupno pa so prijeli 357 osumljencev.

Z urada generalnega tožilca v Istanbulu so pred tem sporočili, da je policija preiskala 114 krajev v največjem turškem mestu in dveh drugih provincah ter zasegla digitalni material in dokumente, poročajo tuje tiskovne agencije.

V ponedeljek je v operaciji proti IS na severovzhodu Turčije prišlo do streljanja, v katerem so bili ubiti trije policisti, še osem policistov in varnostnik pa je bilo ranjenih. Ubitih je bilo tudi šest članov IS.

Več kot sto domnevnih članov IS, ki naj bi načrtovali napade na praznične dogodke ob koncu leta, so aretirali že prej.

Islamska država je v preteklosti izvedla številne napade v Turčiji, še vedno pa je aktivna tudi v sosednji Siriji, kjer je njen domnevni borec nedavno ubil ameriška vojaka.