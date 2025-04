Islamizacija Velike Britanije se stopnjuje

Piše: A. S.

Združeno kraljestvo na lastni koži izkuša posledice politike odprtih vrat in velike zamenjave. V Londonu so beli Britanci že vrsto let manjšina, župan pa je musliman Sadiq Khan. To pa ne velja le za prestolnico bivšega imperija.

Po poročanju spletnega medija na družbenem omrežju X, Radio Europe, so tudi župani mest Birmingham, Leeds, Blackburn, Sheffield, Oxford, Luton, Oldham in Rochdale vsi muslimani. V Angliji naj bi bilo kar 3.000 mošej in več kot 130 t.i. sodišč šeriatskega prava in 50 šeriatskih odborov, ki sicer niso uradno priznani kot sodišča, a se ukvarjajo z reševanjem težav zakonskih skupnosti muslimanov, kot so ločitve, dedovanje in podobno. Gre torej za vzporedne družbe in skupnosti, ki nam dajejo vedeti, da je integracija nemogoča.

Kar 78 odstotkov muslimank naj ne bi bilo zaposlenih in naj bi prejemale državno pomoč in živele v brezplačnih stanovanjih. Enako velja za 63 odstotkov muslimanov. Muslimanske družine imajo v povprečju šest do osem otrok, ki prejemajo državno pomoč. Vsaka šola v Združenem kraljestvu naj bi poučevala o islamu, najpogostejše ime za novorojenčke pa je Muhammad.