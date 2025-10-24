Irska znova v plamenih: Afriški migrant, ki bi moral biti deportiran, posilil 10-letnico

Piše: A. S.

Irska se v zadnjih letih sooča z migrantsko problematiko, kar je povzročilo več protestov domačinov. Tokrat pa je grozljivo posilstvo 10-letnice sodu izbilo dno. V zadnjem tednu tako znova izbruhnile demonstracije, ki so prerasle v izgrede ogorčenih Ircev.

V Dublinu je prišlo do protestov, ki so izbruhnili po posilstvu 10-letne deklice v bližini hotela Citywest, kjer so nastanjeni prosilci za azil. Incident, ki se je zgodil v noči z 19. na 20. oktober, je sprožil množične demonstracije, ki so se hitro prerasle v nasilne izgrede. Osumljenec je 26-letni moški iz Afrike, ki je v Irski že šest let. Obtožen je posilstva deklice, ki je bila v oskrbi irske agencije Tusla. Deklica je med načrtovanim izletom v središče mesta pobegnila iz varstva in kasneje prijavila napad. Osumljenec je bil aretiran in obtožen kaznivega dejanja. Njegova prošnja za azil je bila zavrnjena leta 2024, vendar še ni bil deportiran iz države

V torek, 21. oktobra, je pred hotelom Citywest potekal protest, sprva miren, vendar se je kmalu sprevrgel v nasilje. Protestniki so metali kamenje, steklenice in petarde na policiste ter zažgali policijski kombi. Nekateri so poskušali prebiti policijsko ograjo. Policija je odgovorila z uporabo solzivca, vodnega topa in aretacijo šestih posameznikov, od katerih je bilo pet obtoženih kršenja javnega reda. Protest je le eden v seriji protimigrantskih protestov, ki so v zadnjih letih zajeli Irsko in Združeno kraljestvo.

🇮🇪 #Ireland. Riots break out for a consecutive night as crowds of men have gathered in front of the migrant hotel in Dublin where an illegal radical migrant with a deportation order raped a 10-year-old Irish girl. pic.twitter.com/apExb92bNW — ScottTheBlogger 🏖️ (@scot_the_blog) October 24, 2025